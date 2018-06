Ärzte Zeitung online, 21.06.2018 1

Galenus-von-Pergamon-Preis 2018

elmiron® – erster oraler Wirkstoff bei chronischem Blasenschmerz

elmiron® (Pentosanpolysulfat-Natrium) von Dr. R. Pfleger ist das erste orale Medikament zur Behandlung von Patienten mit chronischen Blasenschmerzen. Es stellt die Schutzfunktion des Urothels wieder her. Entzündungsreaktion und Schmerzen in der Blasenwand werden reduziert, der Harndrang lässt nach.

Der chronische Blasenschmerz (interstitielle Cystitis) ist eine unterschätzte und unterdiagnostizierte Erkrankung. Sie trifft auch Männer, aber vorwiegend Frauen. © Markus Bormann / stock.adobe.com

Der chronische Blasenschmerz (interstitielle Cystitis) ist eine unterschätzte und unterdiagnostizierte Erkrankung, die die Lebensqualität der überwiegend weiblichen Patienten stark beeinträchtigt. Schmerzen, starker Harndrang, Pollakisurie und Nykturie sind die charakteristischen Symptome. Typische histologische Veränderungen sind Hunner-Läsionen und Glomerulationen sowie Infiltrationen von entzündungsfördernden Monozyten in Abwesenheit von Pathogenen. Bis die korrekte Diagnose gestellt ist, vergehen im Mittel etwa neun Jahre. Die Hälfte der Patientinnen hat bis dahin wegen der Blasenbeschwerden bereits 20 Arztbesuche oder mehr hinter sich.

Mit Pentosanpolysulfat-Natrium (elmiron®) von Dr. R. Pfleger ist in Deutschland seit Oktober 2017 erstmals ein orales Arzneimittel zur Behandlung von chronischem Blasenschmerz erhältlich. Es ist zugelassen bei durch Glomerulationen oder Hunner-Läsionen charakterisierten chronischen Blasenschmerzen bei Erwachsenen mit mittelstarken bis starken Schmerzen sowie Harndrang und erhöhter Miktionsfrequenz. Pentosanpolysulfat-Natrium (PPS) gelangt nach der Einnahme in die Blase und greift dort gezielt an der geschädigten Glykosaminglykan (GAG)-Schicht der Blasenwand an und stellt eine intakte GAG-Schicht wieder her.

Deutliche Linderung der Symptome

So baut Pentosanpolysulfat-Natrium die geschädigte Glykosaminglykan-Schicht des Urothels wieder auf. © Dr. R. Pfleger GmbH

Dass dieses Wirkprinzip funktioniert und die orale PPS-Therapie Schmerzen und Harndrang lindert, wurde in klinischen Studien nachgewiesen. Insgesamt wurden vier randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Untersuchungen mit prospektiv aufgenommenen Patientinnen mit chronischen Blasenschmerzen publiziert. In allen Studien berichten die Patienten über eine im Vergleich zu Placebo deutliche Besserung der chronischen Blasenschmerzen, in drei Studien war dieser Unterschied signifikant.

In der ersten Studie im geplanten Cross-over-Design, die 62 Patienten abschlossen, wurde PPS in den Dosierungen von 3 × 100 mg/Tag oder 2 × 200 mg/Tag mit Placebo verglichen und nach drei Monaten die Wirksamkeit erfasst. Als Responder galt ein Patient, wenn er für ein spezifisches Symptom – Schmerzen, Harndrang, Miktionshäufigkeit oder Nykturie – über eine Besserung von 50 Prozent im Vergleich zu Studienbeginn berichtete.

Mit PPS waren die Responderraten signifikant höher: Die Ansprechrate für das Symptom "Schmerz" lag unter PPS bei 45 Prozent und unter Placebo bei 18 Prozent (p = 0,02), für das Symptom "Harndrang" bei 50 versus 19 Prozent (p = 0,03) und für das Symptom "Miktionshäufigkeit" bei 63 versus 39 Prozent (p = 0,05).) Die Nykturie besserte sich durchschnittlich um -1,5 versus -0,5 Punkte (p = 0,04).

Subjektive Gesamtverbesserung

Pentosanpolysulfat-Natrium baut das Urothel wieder auf Pentosanpolysulfat-Natrium (PPS) ist ein aus Buchenholz gewonnenes sulfatiertes Polysaccharid, das den körpereigenen Glykosaminglykanen (GAG) strukturell und funktionell ähnelt. Im intakten Urothel hat die GAG-Schicht Schutzfunktion. Sie verhindert, dass toxische Substanzen im Urin in tiefere Gewebeschichten der Blasenwand vordringen. Beim chronischen Blasenschmerz ist das Urothel geschädigt. Es kommt zu Entzündungsreaktionen, einer Aktivierung von Mastzellen und einer permanenten Reizung der Nervenzellen, die zu anhaltenden Schmerzen im Becken und zu starkem Harndrang führen. PPS greift in dieses Entzündungsgeschehen gezielt ein. Nach oraler Applikation gelangt PPS in die Blase und stellt frei verfügbare GAG-Moleküle zur Verfügung. Die defekte GAG-Schicht wird rekonstruiert und ein intaktes Urothel wiederhergestellt. Damit wird das Eindringen toxischer Substanzen in die Blasenwand verhindert. Gleichzeitig hemmt PPS die Mastzellaktivierung und reduziert die Entzündungsreaktionen. Der Schmerz lässt nach.

In zwei weiteren randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten, multizentrischen Studien wurden Patienten mit chronischen Blasenschmerzen drei Monate lang entweder mit 3 × 100 mg/Tag PPS oder Placebo behandelt. Primärer Wirksamkeitsendpunkt war die von den Patienten berichtete Gesamtverbesserung nach dreimonatiger Therapie. Dafür beurteilten die Patienten anhand eines Fragebogens, ob es mit der Behandlung insgesamt zu einer Besserung der Beschwerden gekommen ist und ob diese gegebenenfalls "leicht" (25 Prozent), "mittelmäßig (50 Prozent), "großartig" (75 Prozent) oder eine "komplette Heilung" (100 Prozent) war. Eine mindestens mittelmäßige Besserung wurde als Ansprechen auf die Therapie bewertet.

In beiden Studien wurde der PPS-Therapie ein statistisch signifikanter Nutzen im Vergleich zu Placebo sowohl von den Patienten als auch von den untersuchenden Fachkräften attestiert: In der einen Studie mit 110 Patienten berichteten 28 versus 13 Prozent der Patienten (p = 0,03) sowie 26 versus 11 Prozent der Fachkräfte (p = 0,04 ) über eine Gesamtverbesserung. Eine mittelmäßige Besserung der Schmerzen wurde bei 27 versus 14 Prozent der Patienten und eine mittelmäßige Besserung des Harndrangs bei 22 versus 11 Prozent erreicht (jeweils p = 0,08). Das mittlere Volumen pro Blasenentleerung nahm unter PPS um 9,8 ml im Vergleich zum Ausgangswert ab (Placebo: -7,6 ml).

An der anderen Studie mit 148 Patienten lag die Ansprechrate basierend auf der Beurteilung der Gesamtverbesserung durch die Patienten bei 32 versus 16 Prozent (p =0 ,01). Basierend auf der Beurteilung der Fachkräfte betrug sie 36 versus 15 Prozent (p = 0,002). Eine mittelstarke Besserung der Schmerzen wurde bei 38 versus 18 Prozent (p = 0,005) und des Harndrangs bei 30 versus 18 Prozent (p = 0,04) erreicht.

Eine Metaanalyse, die alle vier publizierten Studien berücksichtigte, ergab einen klaren Nutzen der PPS-Therapie: Bei etwa doppelt so viel Patienten besserten sich im Vergleich zu Placebo die Gesamtbewertung (33 versus 15,8 Prozent), die Schmerzen (32,7 versus 14,2 Prozent) und der Harndrang (27,4 versus 14,2 Prozent). (feb)

Das Unternehmen Dr. Pfleger: Mittelständler in Stiftungsbesitz Branche: Der Pharma-Mittelständler Dr. R. Pfleger wurde 1945 in Bamberg gegründet. In der Folgezeit kamen weitere Betriebseinheiten im benachbarten Hallstadt – dem heutigen Hauptsitz – und in Berlin-Zehlendorf hinzu. Mit dem Spasmolytikum Spasmex® (Trospiumchlorid) gelang dem Unternehmen Ende der 1960er Jahre eine Eigenentwicklung, die bis heute entscheidend zum Umsatz beiträgt. Nach dem Tod des Firmengründers Professor Robert Pfleger ging die Firma 1974 in Stiftungsbesitz über. Förderzwecke der Stiftung sind die medizinische Forschung sowie karitative Einrichtungen. Das Unternehmen vermarktet neben seinem Original gegen Inkontinenz auch Generika und OTC-Produkte. Zudem werden pharmazeutische Auftragsentwicklung, Lohnherstellung sowie diverse wissenschaftliche Dienstleistungen rund um die Arzneimittelzulassung angeboten. Pfleger beschäftigt aktuell 351 Mitarbeiter. Umsatz und Gewinn: 2017 erwirtschaftete die Dr. R. Pfleger GmbH rund 78,6 Millionen Euro. Zum Vergleich: Zur Jahrtausendwende lag der Jahresumsatz erst bei rund 35 Millionen Euro. Der zuletzt (für 2016) veröffentlichte Überschuss betrug 5,3 Millionen Euro. Forschungsförderung: In den über 40 Jahren seit ihrer Gründung hat die Doktor Robert Pfleger-Stiftung eigenen Angaben zufolge die medizinische Grundlagenforschung mit insgesamt rund 27 Millionen Euro gefördert. Zudem vergibt die Stiftung alle zwei Jahre den mit 50.000 Euro dotierten "Robert Pfleger-Forschungspreis". Für den zweiten Stiftungszweck, die sozial-caritative Unterstützung, wurden seit 1974 insgesamt 16 Millionen Euro ausgegeben. Allein von 2011 bis heute seien in der Region Bamberg aber auch deutschlandweit 68 Projekte gefördert worden. Im Fokus, heißt es, stünden Jugend- und Altenfürsorge sowie Inklusionsprojekte. (cw)

