Ärzte Zeitung online, 20.10.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kommentieren Sie!

Osteoporose: Entwurf zur Leitlinie online

ESSEN. Seit Kurzem ist der aktualisierte S3-Leitlinienentwurf des Dachverbands der Deutschsprachigen Wissenschaftlichen Osteologischen Fachgesellschaften (DVO) zur Osteoporose im Internet einsehbar, teilt der DVO mit. Der S3-Leitlinienentwurf zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern steht auf: www.dv-osteologie.de.

Bis zum 27. Oktober besteht die Möglichkeit, den S3-Leitlinienentwurf zu kommentieren, per E-Mail an: leitlinie@dv-osteologie.de. Die Kommentare werden in der Arbeitsgruppe diskutiert, und danach wird die Endversion der Leitlinie erstellt, heißt es in der Mitteilung des DVO. (eb)