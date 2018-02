Ärzte Zeitung online, 13.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Zu hohe Luftverschmutzung

EU entscheidet über Klagen

BRÜSSEL. Die EU-Kommission will in etwa einem Monat über die Klagen wegen zu hoher Luftverschmutzung gegen Deutschland und acht weitere Staaten befinden. Aus sämtlichen Ländern seien nun zusätzliche Informationen eingegangen, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag.

Diese sollten nun analysiert werden, die EU-Kommission werde sich dann Mitte März wieder äußern. (dpa)

Topics Schlagworte Panorama (32189)