Springsteen Botschafter des guten Hörens

STÄFA. Die Hear the World Foundation bekommt einen weiteren prominenten Mitstreiter im Kampf gegen Hörverlust. Wie die Stiftung mitteilt, wird die US-Rocklegende Bruce Springsteen neuer Botschafter für bewusstes Hören und unterstützt die Kampagne zur Prävention von Hörverlust. Springsteens offizielles Botschafterporträt zeigt den "Boss", wie er von Fans genannt wird, mit der Hand hinter dem Ohr – der Pose für bewusstes Hören. Die Vision der Stiftung ist es, eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch die Chance auf gutes Hören hat. Die Hear the World Foundation engagiert sich weltweit vor allem für bedürftige Kinder mit Hörverlust. (maw)

