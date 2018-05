Ärzte Zeitung online, 23.05.2018 1

State University of New York

Neue Liste der schrägsten Entdeckungen

NEW YORK. Ein nach dem Glöckner von Notre-Dame benannter Krebs und ein vulkanisches Bakterium: Das Institut für Artenforschung der State University of New York hat am Mittwoch seine jährliche Liste der zehn bizarrsten Entdeckungen veröffentlicht.

Die "Top Ten" stammten aus verschiedenen Teilen der Welt und seien aus 18.000 entdeckten Arten ausgewählt worden, teilte das Institut mit. Mit den seit 2008 jährlich veröffentlichten "Top Ten" wollen die Forscher auf die drohende Ausrottung vieler Arten aufmerksam machen. (dpa)

