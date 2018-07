Ärzte Zeitung online, 24.07.2018 1

Bosnienkrieg

Präsidentin der Mütter von Srebrenica ist tot

SARAJEVO. Die Präsidentin der Opferorganisation "Mütter von Srebrenica", Hatidza Mehmedovic, ist nach langer Krankheit am Sonntagabend in Sarajevo gestorben. Das teilten die Islamische Gemeinschaft und die Behörden am Montag mit.

Mehmedovic hatte beim Völkermord in der ostbosnischen Stadt Srebrenica im Juli 1995 ihren Mann und zwei Söhne sowie weitere Verwandte verloren.

Sie hatte sich als Vorkämpferin für die Anerkennung der Opfer sowie in zahlreichen Gerichtsprozessen international einen Namen gemacht.

Am Ende des Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina hatten serbisches Militär und Paramilitär rund 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet.

Das Massaker ist von Gerichten als größter Genozid seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet worden. (dpa)

