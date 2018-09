Ärzte Zeitung online, 03.09.2018 1

Untersuchungsbericht

Hunderte Hitzetote in Hessen?

FRANKFURT / MAIN. Hunderte Menschen könnten aufgrund der heißen Temperaturen in diesem Sommer in Hessen vorzeitig gestorben sein — davon geht das Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) in Frankfurt am Main aus.

Der Hessische Rundfunk (HR) berichtete am Montag darüber und berief sich auf eine vorläufige Analyse des HLPUG, laut der die Sterbezahlen insbesondere Anfang August gestiegen sind. Zu dieser Zeit herrschten in Hessen Temperaturen von bis zu 37 Grad.

Laut der Analyse seien an manchen Tagen mehr als 200 Menschen gestorben — "rund 50 mehr, als statistisch zu erwarten gewesen sei", schreibt der HR.

Zuletzt habe es 2003 bei einer Hitzewelle mehrere hundert Hitzetote gegeben. (eb)

