Ärzte Zeitung online, 31.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Tod vorgetäuscht

Halloween-Scherz löst Polizeieinsatz aus

In Braunschweig rückte die Polizei wegen eines üblen Streichs zu Halloween aus – und musste einen Platzverweis erteilen.

Ein Mann hat in Braunschweig üblen Schabernack getrieben. © Jag_cz / Fotolia

BRAUNSCHWEIG. Ein schlechter Halloweenscherz kommt einen Mann in Braunschweig nun teuer zu stehen. Eine Passantin hatte am Mittwochmorgen den Notruf gewählt und eine offenbar leblose Person mit Verletzungen im Gesicht in einem Müllcontainer gemeldet.

Die eintreffenden Beamten fanden vor Ort dann auch einen Mann, der aber alles andere als tot war. Der betrunkene vermeintliche Witzbold hatte sich Verletzungen ins Gesicht geschminkt und in den Container gelegt, um Passanten zu erschrecken.

Die Beamten fanden erteilten dem Mann einen Platzverweis. Außerdem muss er die Rechnung für den Einsatz zahlen. Die Frau erlitt einen leichten Schock. (dpa)

Topics Schlagworte Panorama (32983)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich