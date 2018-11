Ärzte Zeitung online, 10.11.2018 1

WHO

Deutsche bei der Lebenserwartung Schlusslicht in Europa

SEATTLE. Deutschland hat unter 22 westeuropäischen Ländern die niedrigste Lebenserwartung. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Studie Global Burden of Disease hervor. Insgesamt beträgt für die WHO-Region Westeuropa die Lebenserwartung für männliche Neugeborene derzeit 79,5 Jahre, für weibliche 84,2 Jahre. Deutschland liegt mit 78,2 und 83,1 Jahren deutlich darunter.

Bei Männern bildet Deutschland das Schlusslicht, bei Frauen schneiden mit 82,7 Jahren nur Großbritannien und Dänemark schlechter ab. Werden Männer und Frauen zusammen betrachtet, trägt Deutschland die Rote Laterne.

Am längsten in Westeuropa leben Männer in der Schweiz mit 82,1 Jahren und Frauen in Spanien mit 85,8 Jahren. In der Schweiz leben Männer 3,9 Jahre und in Spanien Frauen 2,7 Jahre länger als in Deutschland. (mut)

