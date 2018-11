Ärzte Zeitung online, 26.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Tatort-Pathologe

Joe Bausch hört als JVA-Arzt auf

Nach vielen Jahren als Arzt in einem Hochsicherheitsgefängnis ist für Joe Bausch dort bald Schluss: Er geht in Rente. Beim Kölner Tatort will der Mediziner aber weitermachen.

Gefängnisarzt und Schauspieler Joe Bausch vor einer Mauer der JVA Wehrl, wo er viele Jahre gearbeitet hat. © Bernd Thissen / dpa

WERL. Nach 32 Jahren als Gefängnisarzt geht der Mediziner Joe Bausch Ende des Monats in Rente. Als Schauspieler bleibt er dem Kölner „Tatort“ aber treu.

Er hoffe nun, wieder mehr Zeit für sein zweites berufliches Standbein zu haben, sagte er der dpa.

Bekannt ist der 65-Jährige als langjähriger Darsteller des Pathologen an der Seite der Kölner „Tatort“-Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Ohne Vollzeit-Job im Knast finde er nun hoffentlich auch wieder Zeit, auf der Theaterbühne zu stehen.

„Was kommt, ist ziemlich offen. Sicher ist nur, dass ich die Zeit nicht bloß zum Golf spielen nutzen werde“, sagte Bausch.

Vielleicht werde er auch einen Teil der neuen Freizeit dazu nutzen, seine medizinischen Fähigkeiten als Arzt für eine Hilfsorganisation einzusetzen.

Seit 1997 verkörpert Bausch in der WDR-Krimireihe den Gerichtsmediziner Joseph Roth. Als Schauspieler stand er auch für Produktionen wie „Der Fahnder“ oder „Auf Achse“ vor der Kamera und hat während des Medizinstudiums viel Theater gespielt.

Im Hauptberuf hat der Mediziner in den vergangenen drei Jahrzehnten als Anstaltsarzt im Hochsicherheitsgefängnis Werl sowie zwischenzeitlich im Justizkrankenhaus Fröndenberg gearbeitet. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich