Ärzte Zeitung online, 06.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



USA

Erneut Todesfall nach Explosion einer E-Zigarette

FORT WORTH. In den Vereinigten Staaten ist es zu einem erneuten Todesfall durch eine explodierte E-Zigarette gekommen. Das berichtet die New York Times.

Ein 24-jähriger Texaner sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, die er sich zwei Tage zuvor zugezogen hatte, als der Akku einer E-Zigarette nah an seinem Gesicht detonierte.

Splitter hätten seine linke Halsschlagader durchtrennt und seien in seinen Schädel eingedrungen, heißt es. Erst im vergangenen Mai war es in Florida zu einem ähnlichen Fall gekommen, als ein 38-Jähriger an den Folgen einer Explosion einer E-Zigarette starb.

Zwei Splitter waren in seinen Schädel eingedrungen, er erlitt Verbrennungen an 80 Prozent seines Körpers. (mmr)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich