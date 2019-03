Ärzte Zeitung online, 04.03.2019 1

268 g Geburtsgewicht

Kleinstes männliches Baby der Welt kommt aus Tokyo

TOKYO. Ein kleiner Junge, der bei Geburt nur 268 g wog, ist aus einem Krankenhaus in Tokyo entlassen worden, teilt die Nachrichtenagentur Reuters mit Berufung auf die Keio Universitätsklinik mit. Das Kind sei damit der kleinste überlebende männliche Säugling der Welt.

Der Junge sei letzten August durch Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, nachdem er im Mutterleib nicht an Gewicht zugelegt habe. Er sei auf der Intensivstation behandelt worden bis er ein Gewicht von 3,2 kg erreicht habe. Am 20. Februar sei er aus der Klinik entlassen worden, heißt es in der Meldung.

Den vorherigen Rekord hielt, einem Register der Universität Iowa zufolge, ein Junge aus Deutschland mit 274 g. Das kleinste weibliche Baby, das jemals geboren ist demnach ein Mädchen aus Deutschland mit 252 g. (grz)

