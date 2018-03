Ärzte Zeitung online, 08.03.2018 1

Auszeichnung

Merck ehrt diesjährige MS-Schwestern

DARMSTADT. MS-Schwestern informieren und begleiten Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, in enger Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt. Merck hat nun zehn Frauen zur "MS-Schwester des Jahres 2017" gekürt. Mit dieser Auszeichnung würdigt Merck nach eigenen Angaben als einziges Unternehmen seit zehn Jahren, das herausragende Engagement dieser Berufsgruppe. "Es ist uns eine Ehre, bereits zum zehnten Mal in Folge mit der Auszeichnung "MS-Schwester des Jahres" diese herausragende Arbeit sichtbar zu machen", verdeutlicht Dr. Michael Hübschen, Director Medical Affairs Neurologie und Immunologie bei Merck.

Die MS-Schwestern 2017: Anja Arns (Recklinghausen), Kathrin Betzinger (Bogen), Silke Freier (Freital), Ina Hebestreit (Erfurt), Stefanie Hladek (Karlsruhe), Bianca Patzelt (Seelow), Christel Rank (Oberursel), Anna Stadtmüller (Erbach), Angela Walter (Brandenburg) und Heike Wildangel (Asbach).

Arns und Freier waren bereits 2016 unter den Preisträgerinnen. Der Wettbewerb wurde 2008 von Merck in Kooperation mit der Zeitschrift "Heilberufe" des Springer-Verlags initiiert. (maw)

