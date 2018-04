Ärzte Zeitung online, 23.04.2018 1

Ernährung

WWF will Strategie gegen Lebensmittelverschwendung

Angesichts vieler Tonnen verschwendeter Lebensmittel im Jahr fordert die Umweltstiftung WWF Gegenmaßnahmen der Regierung.

Laut Umwelthilfe WWF werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Deutschland verschwendet. © fotomek / stock.adobe.com

BERLIN. In Deutschland gehen nach Angaben der Umweltstiftung WWF pro Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verloren. Mehr als die Hälfte davon wäre ohne großen technischen Aufwand vermeidbar, teilte der Umweltverband in Berlin mit. Laut WWF-Berechnungen werden jährlich 2,6 Millionen Hektar Fläche bewirtschaftet, nur um die darauf angebauten Produkte wieder wegzuwerfen. Das sind gut 15 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands.

Die Angabe der Verschwendung von 18 Millionen Tonnen beruht laut WWF auf einer Berechnung des Instituts für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. Die Zahl basiere auf begründeten Annahmen.Die Lebensmittelverschwendung werde in Deutschland bislang nicht systematisch erfasst, sagte eine WWF-Sprecherin. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht von elf Millionen Tonnen aus. Nicht berücksichtigt sei darin die Lebensmittelverschwendung in der Landwirtschaft.

Angesichts der Daten fordert die Umweltstiftung von der Bundesregierung, bis 2020 eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung zu erstellen. Bislang verpasse es die Bundespolitik, Maßnahmen der Länder zu koordinieren und so eine gemeinsame Strategie auf den Weg zu bringen. "Wir brauchen eine ressortübergreifende Strategie", forderte Jörg-Andreas Krüger, Mitglied der Geschäftsführung des WWF Deutschland, bei der Präsentation des Reports über die Maßnahmen der Bundesländer gegen Lebensmittelverschwendung.

In dem Bericht werden die Länder in drei Gruppen eingeteilt: Pioniere, Mittelfeld und Nachzügler. Maßgeblich für die Einstufung sei, ob sich Länder schon lange und systematisch mit dem Thema befassten, hieß es. Problembewusstsein zeige sich beispielsweise darin, dass die Lebensmittelverschwendung in Abfallwirtschaftsplänen berücksichtigt werde. Zu den Spitzenreitern gehören die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Schlecht schneiden Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ab. (dpa)

Großes Wegwerfen 18 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittel, die laut WWF jährlich in Deutschland weggeworfen werden. Inklusive der Verluste in der Landwirtschaft. 7,23 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittelabfälle, die in Privathaushalten anfallen.

