Kongo

1,2 Millionen Kinder gegen Cholera geimpft

GENF. Derzeit findet in der Demokratischen Republik Kongo die zweite Phase der bisher weltweit größten Impfkampagne für die orale Cholera-Vakzine statt, berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Mehr als 1,2 Millionen Kinder im Alter von über einem Jahr, die in den vier Risikoprovinzen Kasaï, Kasaï-Oriental, Lomami und Sankuru leben, erhalten die zweite Cholera-Impfdosis, die für einen lebenslangen Schutz sorgt.

2018 habe es im Kongo 29.304 CholeraVerdachtsfälle und über 930 Tote gegeben, erinnert die WHO. Daher sei im Dezember 2018 die Impfkampagne in Leben gerufen worden. Im Jahr 2019 wurden Angaben der Organisation zufolge bis Anfang Juni 12.247 Verdachts- und 279 Todesfälle gemeldet. (bae)

