Ausgaben sind Investitionen, keine Kosten

Diskutierten am Mittwoch in Helsinki beim EU-Silver-Economy-Forum die beste Strategie im Kampf gegen Demenz (v.r.): Moderator Anders Olauson, George Vradenburg (Global CEO Initiative in Alzheimer's Disease), Kazumi Nishikawa (japanisches Wirtschaftsministerium) und Phyllis Barkman Ferrell, Chief Commercial Service Officer bei Lilly.

© Matthias Wallenfels