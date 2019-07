Ärzte Zeitung online, 27.07.2019 1

Silver Economy

Wenn das Altern seinen Makel verliert

Der Demografiewandel hat immer mehr Länder im Griff. Gerade deshalb bedarf es eines Paradigmenwechsels in puncto Altern und Arbeitswelt, so der Konsens beim ersten Hochrangigen EU-Forum zur Silver Economy in Helsinki. Altern soll keine Last, sondern eine Chance sein – bei guter Gesundheit.

Eine hohe Gesundheitskompetenz kann das gesunde Altern fördern. So können sich Senioren mit Sport und gesunder Ernährung fit halten. © pressmaster / stock.adobe.com

Spricht man in Deutschland über das Altern und die Beschäftigung, so kommt von Sozialpolitikern wie Gewerkschaftsvertretern schnell der Verweis auf Errungenschaften wie die vor fünf Jahren eingeführte abschlagsfreie Rente ab 63 nach 45 Arbeitsjahren.

Oder aber erfolgt der Hinweis auf Untersuchungen wie den Gesundheitsreport 2018 der Techniker Krankenkasse, demzufolge mehr als jeder zweite Erwerbstätige vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben ausscheidet – darunter jeder Siebte (13,5 Prozent) aufgrund von Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Schwerbehinderung.

Negative Konnotation dominiert

Generell wird das Altern im Arbeitskontext eher negativ konnotiert. In vielen Staaten liegt das offizielle Renteneintrittsalter bei 60 Jahren – für Frauen sogar teilweise noch darunter. Doch ist das mit Blick auf alternde Gesellschaften und ein zunehmend gesünderes Altern in Europa und Asien noch zeitgemäß?

Nein, denn die Kehrseite der Medaille ist zumeist, dass mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters eine sozialversicherungspflichtige Weiterbeschäftigung als Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit nicht möglich ist.

Zumindest in Deutschlandweichen Firmen überwiegend auf arbeitszeitlich eng begrenzte Mini-Jobs auf 450 Euro-Basis aus, oder Rentner fungieren als Selbstständige/Freiberufler, um ihre Dienste und ihr Know-how weiter zur Verfügung zu stellen. Letzteres wird aber in immer mehr Branchen in Zeiten eines absehbar nicht enden wollenden Fachkräftemangels für die Firmen immer wichtiger.

Für Annette Dixon, bei der Weltbank Vice President of Human Development, ist es Zeit für einen weltweiten Paradigmenwechsel in puncto Alter und Arbeit. „Wir müssen das Konzept des Arbeitens und Ruhestands weltweit überarbeiten und neu definieren“, forderte sie vor Kurzem in Helsinki beim ersten „Hochrangigen EU-Silver-Economy-Forum“, das von der derzeitigen finnischen EU-Ratspräsidentschaft ausgerichtet worden ist.

Finnland – offiziell mittlerweile die weltweit drittälteste Gesellschaft – will seine sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um dem eher negativ konnotierten Altern einen Kontrapunkt zu setzen.

Finnlands Ministerpräsident Antti Rinne verwies in seiner Eröffnungsrede darauf, dass die Arbeitsbevölkerung in der EU in den nächsten Jahren trotz Migration um zehn Prozent schrumpfen und der demografische Wandel stärker durchschlagen werde.

Auf der Agenda des EU-Forums standen dementsprechend Innovationspotenziale der Digitalisierung sowie politische Strategien im Umgang mit den alternden Gesellschaften, aber auch die Rolle, die Arbeitgeber in puncto Erhaltung der Arbeitskraft bei alternden Belegschaften einnehmen sollten.

Denn Fakt ist, dass ältere Arbeitnehmer nicht zuletzt durch innovative Medikamente immer fitter bleiben und so ihre Arbeitskraft länger zur Verfügung stellen können – nicht zuletzt, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter im Laufe ihres Erwerbslebens mit gezielten, arbeitsmedizinisch abgestimmten Präventions- und Gesunderhaltungsstrategien inklusive entsprechender Angebote vor Ort begleiten.

Wachstum und Nachhaltigkeit nötig

Zsuzsanna Jakab, WHO-Regionaldirektorin Europa, mahnte in Helsinki mit Blick auf die gesünderen Senioren von Morgen auf politischer Ebene eine Wachstumsagenda für Europa an, die vor allem auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist.

Dabei seien auch ungleiche Lebensverhältnisse innerhalb der EU zu berücksichtigen. Um diese zu nivellieren, bedürfe es einer ausgeklügelten Investitionsstrategie mit Fokus auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI).

Für mehr Flexibilität bei der Beschäftigung von Senioren plädierte auch Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds und designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Viele Arbeitnehmer wünschten sich eine Option auf flexible Weiterbeschäftigung statt des (Zwangs-)Ruhestandes, wie sie in ihrer Videobotschaft hervorhob. Das betreffe übrigens auch weibliche Arbeitnehmer.

Eine wichtige Rolle beim gesunden Altern spielt indes nicht nur eine möglichst umfassende Prävention von Geburt an – die Stichworte lauten hier unter anderem Gesundheitskompetenz und Lebensstil. Auch die unterschiedlichen Impfoptionen sollten im Sinne der Prävention genutzt werden.

Janine Small, bei Pfizer IDM Vaccines Regional Vice President, betonte, dass das Vakzinieren weltweit nach sauberem Wasser an Nummer zwei der dringendsten Maßnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit stehe.

Jährlich würden 2,5 Millionen Todesfälle rund um den Globus durch das Impfen vermieden, ergänzte sie. „Wir brauchen einfache Zugangswege für Patienten zu Impfungen“, appellierte sie an die Staaten, die in dieser Hinsicht noch sehr defizitäre Infrastrukturen zur Gesundheitsversorgung ihrer Bevölkerungen aufweisen.

Zudem erinnerte sie daran, dass Impfen auch im Kontext des gesunden Alterns einen sinnvollen Beitrag für fitte Senioren leisten könne – exemplarisch sei hier die jährliche Grippeschutzimpfung erwähnt, die gerade Ältere ab 60 adressiert.

Darüber hinaus könnten insbesondere innovative Pharmaunternehmen einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung älterer Menschen beitragen, verdeutlichte Bayer-Chef Werner Baumann in der finnischen Kapitale. Sein Unternehmen unterstützte das Silver-Economy-Forum ebenso wie die Bank of America als strategischer Partner.

Herz-Kreislauf-Gesundheit im Fokus

Laut Baumann sind kardiovaskulären Krankheiten die größte Bedrohung für das gesunde Altern und das Wohlbefinden der Senioren – auch im Hinblick auf deren potenzielle Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Dass die Pharmaindustrie weltweit in puncto Mitarbeitergesundheit hier auch noch Luft nach oben hat, ist dem Bayer-Chef durchaus bewusst.

„Wir haben unser betriebliches Gesundheitsmanagement in den vergangenen Jahren deshalb deutlich ausgebaut, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Beschäftigten zu fördern und langfristig zu erhalten“, sagte Baumann in Helsinki.

Die innovativen Pharmaunternehmen wollen indes nicht nur mit neuen Medikamenten für Senioren einer gesunden Langlebigkeit den Weg ebnen. So haben sich zahlreiche Pharmagrößen sowie Vertreter anderer Branchen unter dem Dach der Global Coalition on Aging (GCOA) zusammengefunden.

Ziel der Allianz ist es unter anderem, wirtschaftlich die Chancen zu nutzen, die die Langlebigkeit bietet, sowie die globale Diskussion um das Altern positiv zu prägen. Sie flankieren somit die politischen Bemühungen, die Gesellschaften weltweit für das Potenzial zu sensibilisieren, das das gesunde Altern und die Langlebigkeit bieten.

Die GCOA fungierte als Mitorganisator des Hochrangigen EU-Forums. Entsprechend ließ es sich deren CEO Michael Hodin nicht nehmen, Helsinki als Bühne zu nutzen, um von allen Unternehmen weltweit eine Strategie für alternde Belegschaften einzufordern. Dringend nötig sei es, bis 2050 einen „Silver Market“ zu schaffen, der auf die Bedürfnisse der Langlebigen ausgerichtet ist – auf Konsumenten- wie auf Unternehmensseite.

Moderne Technik entlastet im Job

Der stellvertretende US-Staatssekretär für Gesundheit Don Wright appellierte an die Unternehmen, Gesundheitsprogramme gegen Absentismus aufzulegen, da immer mehr Arbeitnehmer mit den Herausforderungen am Arbeitsplatz nicht mehr zurechtkämen.

Wichtig sei zudem, auf Arbeitgeberseite die sozialen Determinanten der Gesundheit – und damit die Einflüsse des sozialen Umfelds auf die Arbeitnehmergesundheit – auf dem Radar zu haben. Exemplarisch für diese sozialen Determinanten steht die Tatsache, dass Arme in der Regel kürzer leben als Reiche und häufiger krank sind.

Im demografie-gebeutelten Japan, so der Vize-Minister für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt, Yasuhiro Suzuki, setzten immer mehr Unternehmen auf unterstützende IT-Lösungen sowie Exoskelette und andere Robotiksysteme, aber auch KI, um ihre Mitarbeiter bei arbeitsintensiven Produktionsprozessen zu entlasten oder diese vollkommen autonom zu gestalten. Ein ähnlicher Trend ist in Deutschland zu beobachten – zum Beispiel in der Automobilindustrie.

Zugleich habe sich der japanische Staat schon frühzeitig auf die Überalterung seiner Gesellschaft – mit 70.000 Hundertjährigen oder noch Betagteren führt Nippon weltweit die alternden Bevölkerungen an – eingestellt und zur Finanzierung der Langzeitpflege bereits 1997 ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht, das 2001 die Abdeckung dieses finanziellen Risikofaktors über Versicherungen gewährleistet. Bewährt hätten sich in Japan zudem auf kommunaler Ebene aufgesetzte Lösungen zur integrierten pflegerischen Versorgung, so Suzuki.

Unterschiedliche Ansätze gefragt

Ein Vorbild für entsprechende politische Initiativen in anderen Staaten? Wie Weltbank-Expertin Annette Dixon beim EU-Forum warnte, gebe es keine einheitliche Blaupause, nach der sich die Länder rund um den Globus auf die Herausforderung der gesunden Langlebigkeit einstellen könnten.

So seien zum Beispiel die Gesellschaften in den OECD-Ländern erst reich und dann alt geworden. Schwellenländer hingegen müssten frühzeitig investieren, um für die Herausforderungen des Alterns gerüstet zu sein.

Ninie Yan Wang, Gründerin und CEO des chinesischen Pflegedienstleisters Pinetree Care Group, hob in Helsinki noch eine spezielle Herausforderung für das Reich der Mitte hervor, was das gesunde Altern angeht. So rechne China bis zum Jahr 2040 mit mehr als 100 Millionen Einwohnern, die 80 Jahre oder älter sein werden.

Dies sorge voraussichtlich für einen enormen Pflegebedarf. Dieser könne aber eventuell nicht gedeckt werden, sollte der Pflegeberuf nicht attraktiver werden, so Wang. Denn momentan gelte der Pflegeberuf in China unter den einheimischen Arbeitskräften als schlecht bezahlt, würden die Arbeitsbedingungen in der Pflege als miserabel empfunden.

Interview: Langlebigkeit ist eine Herkulesaufgabe Um den Weg für das gesunde Altern zu ebnen, bedarf es nicht nur des Einbindens aller Stakeholder in der Gesellschaft. Das sagt Dr. Michael Devoy, bei Bayer Chief Medical Officer, im Interview am Rande des ersten EU-Forums zur Silver Economy im Juli in Helsinki. Ärzte Zeitung: Herr Dr. Devoy, die Lebenserwartung Neugeborener ist heute höher denn je. Mit zunehmendem Alter sind aber immer noch Komorbiditäten zu beobachten, die das Altern nicht immer zum Vergnügen machen. Wo herrscht hier dringendster Handlungsbedarf, um die Langlebigkeit gesund gestalten zu können? Dr. Devoy: Eindeutig bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir zuerst adressieren müssen, um ein gesünderes Altern zu ermöglichen. Die hohe Prävalenz dieser Erkrankungen in den alternden Gesellschaften ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch eine gesundheitspolitische, da diese Patienten hohe Gesundheitskosten verursachen. Wie sieht es mit den neurodegenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel der Demenz aus? Dr. Michael Devoy Aktuelle Position: Seit 2014 Executive Vice President of Medical Affairs & Pharmacovigilance for the Pharmaceuticals Division und Chief Medical Officer, Bayer AG

Seit 2014 Executive Vice President of Medical Affairs & Pharmacovigilance for the Pharmaceuticals Division und Chief Medical Officer, Bayer AG Ausbildung: Studium der Medizin und Pharmakologie am University College London, Abschluss als Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery (MB, BS), Mitglied des Ärzteverbandes Royal College of Physicians in London

Studium der Medizin und Pharmakologie am University College London, Abschluss als Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery (MB, BS), Mitglied des Ärzteverbandes Royal College of Physicians in London Karriere: 1991 begann seine Karriere in der pharmazeutischen Industrie bei Glaxo, wo er verschiedene Positionen im Bereich Medical Affairs innehatte, 2005-2006 Senior Vice President of Global Medical Development der ehemaligen Schering AG Diese Krankheiten müssen ebenfalls eine hohe Aufmerksamkeit bei Gesundheitspolitik und Pharmaindustrie genießen. Da sich die Risikofaktoren für neurodegenerative und Herz-Kreislauf-Erkrankungen teils überlappen, ist auch die Prävention wichtig, um früh die Weichen für ein gesundes Altern zu stellen. Zum Beispiel im arbeitsmedizinischen Kontext? Ja, das ist eine gute Option. Über gezielte Screeningangebote können die Unternehmen so einen wertvollen Beitrag zur Früherkennung und Prävention leisten. Die WHO ruft 2020 die Dekade des gesunden Alterns aus. Wie muss diese Herkulesaufgabe auf nationaler Ebene angegangen werden. Ohne die intensive Zusammenarbeit aller Stakeholder in der Gesellschaft – Politik, Wirtschaft, aber auch die Kommunen – geht das sicherlich nicht. Keiner dieser Akteure kann im Alleingang das Thema gesundes Altern zum Erfolg führen. Heißt das, dass es auch zu neuen Allianzen in der Gesundheitswirtschaft kommen wird? Ja, eindeutig! Das große Potenzial, das uns Big Data, Maschinelles Lernen und nicht zuletzt die Künstliche Intelligenz für die Krankheitsbekämpfung wie auch die Prävention bieten, kann auch kein Pharma-, Biotechnologie- oder Medizintechnikunternehmen alleine ausschöpfen. So arbeiten wir bei Bayer unter anderem mit dem Broad Institute in den USA zusammen, um das Potenzial der digitalisierten Gesundheit mit Blick auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in unserem Unternehmen seit Langem eine zentrale Rolle spielen, zu heben. Welches Signal geht von „Helsinki“ aus? Bis 2030 brauchen wir einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel: Altern ist keine Last mehr, vielmehr ist die Langlebigkeit eine Chance! (maw)

