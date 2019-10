Ärzte Zeitung online, 10.10.2019 1

Gesetzentwurf

Weg frei für Stiftung zu Engagement und Ehrenamt

BERLIN. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt errichtet werden soll. Die öffentlich-rechtliche Stiftung ist ein gemeinsames Vorhaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Sie ist ein zentrales Ergebnis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ und soll Engagement sinnvoll und nachhaltig unterstützen.

Die strukturelle Stärkung des Ehrenamts ist ein wesentlicher Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Als Sitz der Stiftung wird die Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern vorgeschlagen. Ein starkes Ehrenamt und ausgeprägtes bürgerschaftliches Engagement, unter anderem in Rettungsdiensten, sei „Markenzeichen unseres Landes“, so das BMEL. (maw)

