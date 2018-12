Ärzte Zeitung online, 03.12.2018 1

Polen

Masernausbruch in der Region von Warschau

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor Masern in Polen. Das Centrum zitiert Presseberichte, nach denen seit Anfang Oktober im Verwaltungsbezirk Masowien inklusive der Hauptstadt Warschau 79 Menschen an Masern erkrankt sind. Landesweit wurden in dem Monat bisher 128 Infektionen verzeichnet.

Anders als in Polen klingen die Masern-Ausbrüche in anderen europäischen Ländern wie Griechenland, Frankreich und UK offenbar langsam ab. Allerdings gab es in Rumänien, Italien und der der Slowakei noch erhöhte Erkrankungszahlen. Wegen der vielerorts niedrigen Impfraten wird allerdings noch keine Entwarnung gegeben. Reisende in Europa sollten auf aktuellen Masernschutz achten. (eis)

