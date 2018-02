Ärzte Zeitung online, 01.02.2018 1

Bund-Länder-Initiative

Talentierte Schüler besser fördern

Schüler haben oft ganz besondere Talente – aber die werden im Alltag nicht wahrgenommen. Das soll anders werden..

BERLIN. Besonders talentierte Schüler an 300 Schulen in Deutschland sollen gezielt gefördert werden. Bund und Länder starteten dazu in Berlin die Initiative "Leistung macht Schule". "In vielen Klassenzimmern aller Schulformen sitzen unerkannte Talente", sagte Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU). "Diese Schülerinnen und Schüler wollen wir frühzeitig entdecken und fördern."

Wankas Ministerium und die Länder stellen insgesamt 125 Millionen Euro dafür bereit. Mit den beteiligten Schulen sollen Strategien und Konzepte zur Talentförderung entwickelt werden. Auch Lehrer sollen weiterqualifiziert werden, sodass sie besondere Talente von Schülern erkennen und diese in Zukunft besser fördern können.

Die Initiatoren erhoffen sich einen deutschlandweiten Schub für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Durch begleitende Forschung soll letztlich die Leistungsförderung aller Kinder und Jugendlichen gestärkt werden.

Wissenschaftler von 15 Universitäten sollen gemeinsam mit den teilnehmenden Schulen eine leistungsfördernde Schulkultur entwickeln. In einer späteren Phase ab dem Jahr 2023 sollen die entwickelten Konzepte und Materialien dann auch weiteren Schulen bundesweit zur Verfügung gestellt werden.

"Die Initiative kann entscheidend zur Weiterqualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern beitragen", sagte Herbert Püls, Ministerialdirektor im Bayerischen Bildung. Das Projekt werde die diagnostischen, didaktischen und kommunikativen Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich der schulischen Förderung von leistungsstarken oder besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler stärken. (dpa/eb)