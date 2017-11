Ärzte Zeitung online, 28.11.2017 1

Nordrhein-Westfalen

Mehr Mädchen landen mit Rausch in Kliniken

KÖLN. In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der jungen Frauen und Mädchen, die wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden müssen. Im Jahr 2016 landeten nach Angaben des Statistischen Landesamtes insgesamt 5191 Patienten im Alter von zehn bis 19 Jahren wegen alkoholbedingter Verhaltensstörungen in der Klinik, das waren 0,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Während die Zahl der Behandlungsfälle bei männlichen Jugendlichen um 2,1 Prozent auf 2869 zurückging, legten sie bei den weiblichen Altersgenossen um 3,8 Prozent auf 2322 zu. Das war der siebte Anstieg in Folge. Von den Patientinnen und Patienten mit einer akuten Alkoholvergiftung waren 611 zwischen zehn und 14 Jahren alt, zwölf mehr als 2015. (iss)