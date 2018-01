Ärzte Zeitung online, 05.01.2018 1

Studie

Gewalt gegen Retter kein Einzelfall

Gefährlicher Einsatz: 13 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Opfer von körperlicher Gewalt im Einsatz geworden waren. © Armin Weigel / dpa / picture-alliance

BERLIN. Die zahlreichen Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an Silvester haben bundesweit große Empörung ausgelöst. Sanitäter und Feuerwehrleute wurden bedroht, Polizeibeamte mit Böllern, Flaschen und Steinen beworfen. "Es ist unfassbar, dass Helfer derartig angegriffen werden", teilte etwa der Berliner Polizeipräsident, Klaus Kandt am Tag nach Neujahr auf Twitter mit. Er "zweifle am Verstand derer, die mit Böllern und Raketen auf Menschen schießen".

Kein reines Silvesterphänomen, wie die Studie "Gewalt gegen Einsatzkräfte" der Ruhr-Universität Bochum (RUB) zeigt. 810 Personen haben sich im Mai und Juni 2017 an der Umfrage beteiligt, die das Team des Lehrstuhls Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft der RUB unter Einsatzkräften der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat.

13 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Opfer von körperlicher Gewalt im Einsatz geworden waren. Noch häufiger ist verbale Gewalt: 60 Prozent der Befragten hatten entsprechende Erfahrungen gemacht. Die Studie, über die die "Ärzte Zeitung" bereits im Oktober des vergangenen Jahres berichtet hat, wurde nun in ihrer Komplettfassung der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitarbeiter im Rettungseinsatz waren mit rund 85 Prozent am stärksten von Gewalt betroffen. (dpa/reh)