GKV ist schuld an Zwei-Klassen-Medizin

Bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) ist das wesentlich unspektakulärer. Dort werden die Rechengrößen auf wesentlich höherem Niveau angepasst: Die BBG stieg 2017 im Westen um 150 Euro auf 6500 Euro, im Osten wuchs sie um 100 Euro auf 5800 Euro. Erst bei Einkünften oberhalb dieser BBG bleiben Gutverdiener ebenso wie in der GKV beitragsfrei gestellt. Dafür bleiben die Renten von Spitzenverdienern auch eingefroren.



Bis heute gibt es keine widerspruchsfreie Erklärung, weshalb die BBG in der GKV deutlich niedriger als in der DRV sind. Eine Gerechtigkeitslücke, welche der SPD bisher nicht mal aufgefallen ist, weil sie dieses schräge Konzept seit Jahrzehnten widerspruchslos abnickt.



Dass die „Sonstigen Einkünfte“ aus Vermietung, Verpachtung, Beteiligungen, Betriebs-, Aktien- und Kapitalvermögen schon immer beitragsfrei waren und sind, davon will ich gar nicht erst anfangen…



Konkrete Beispiele für 2017:



1. Allgemeiner Beitragssatz in der GKV 14,60% + Zusatzbeitrag. Arbeitnehmer (AN): 7,30% + Zusatzbeitrag. Arbeitgeber (AG): 7,30% vom SV-Brutto bis zur BBG von 4.350,00 € monatlich in der GKV ergeben einen AN-Beitrag von 317,55 € ohne Zusatzbeitrag.



2. Wer 10.000,00 € Brutto verdient, zahlt als AN in die GKV auch nur 317,55 € ohne Zusatzbeitrag ein, also nur noch 3,18% von seinem Gesamt-Brutto.



3. Allgemeiner Beitragssatz in der DRV 18,70%. Arbeitnehmer: 9,35% und Arbeitgeber: 9,35% vom SV-Brutto. Bis zur BBG von 6.350,00 € sind das max. 593,73 € für den AN.



4. Wer 10.000,00 € Brutto verdient, zahlt als AN in die DRV auch nur 593,73 €, was dann nur 5,94% von seinem Gesamt-Brutto entspricht.



Entscheidender Vorteil für die GKV und wesentlicher Nachteil für die Private Krankenversicherung (PKV) ist das GKV-Krankengeld im Anschluss an die Lohnfortzahlung bzw. die institutionalisierte kostenlose Mitversicherung für nicht-arbeitende Ehefrauen und alle Kindern mindestens bis zum 18. Lebensjahr. Bei der PKV gibt es dafür nicht nur Einzelleistungsvergütungen für Ärzte nach GOÄ, sondern auch einzeln zu bezahlende Versicherungsverträge für jedes einzelne Familienmitglied ohne Krankengeldanspruch: Der muss extra versichert werden.



Die beitragsfreie Mitversicherung, ebenso wie zusätzliche familienpolitische und sonstige Zusatzleistungen in der GKV werden allerdings durch den Gesetzlichen Bundeszuschuss zur GKV nicht mal annähernd abgebildet.

Vgl. dazu aus MMW - Fortschritte der Medizin:

http://aerzte-rlp.de/content/uploads/03fc7f15-f65a-4d53-a608-a52c00eb49b6/f39809a8-3f7b-4397-be98-a82001873a74_politiker-sollen-mit-uns-reden!.pdf



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund



Quelle zur GKV/DRV:

http://www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2017.html

