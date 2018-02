Ärzte Zeitung online, 05.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Krankenhaus

Landesbasisfallwert im Norden steigt auf 3439 Euro

KIEL. Schleswig-Holsteins Krankenhäuser erhalten in diesem Jahr einen Landesbasisfallwert von 3439 Euro. Damit erhöht sich der Vorjahreswert um 92,50 Euro. Darauf einigten sich Krankenhausgesellschaft und Krankenkassen in Schleswig-Holstein. Insgesamt stehen den Krankenhäusern im Norden damit unter dem Strich rund 80 Millionen Euro mehr zur Verfügung als in 2017.

Landesgesundheitsminister Dr. Heiner Garg (FDP) begrüßte das Ergebnis der Verhandlungen und verwies auf die Bemühungen Schleswig-Holsteins, die Landesbasisfallwerte bundesweit anzugleichen. Trotz der Aufstockung im Vergleich zu anderen Bundesländern bleibt für Garg die "weitere Annäherung an einen bundeseinheitlichen Basisfallwert" das Ziel. (di)