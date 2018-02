Ärzte Zeitung online, 07.02.2018 1

Koalitionsvereinbarungen

Arzthonorar bleibt Arbeitsthema – Fokus ist die Versorgung

CDU und SPD haben ihre letzten strittigen Themen bis zum absoluten Verhandlungsendpunkt ausgereizt – und Lösungen auch zum Thema "Ende der Zwei-Klassen-Medizin" gefunden. Die Reaktionen sind verhalten positiv.

BERLIN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war immer wieder von zwei Knackpunkten die Rede, die die Verhandlungen bremsten. Zum einen die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, zum anderen der von der SPD geforderte Einstieg in den Ausstieg aus der "Zwei-Klassen-Medizin". Jetzt liegen die Einigungen auf dem Tisch.

Der Koalitionsvertrag sieht nun zum Thema Gesundheit in wesentlichen Punkten folgendes vor: Für die Kassenzulassung sollen Ärzte künftig 25 statt wie bisher 20 Stunden in der Woche für gesetzliche Versicherte freihalten. Eine Angleichung der Honorar- und Gebührenordnungen für gesetzlich- und privatversicherte Patienten wird verschoben. Union und SPD haben sich in der langen Nacht von Dienstag auf Mittwoch darauf geeinigt, dazu eine wissenschaftliche Kommission einzusetzen, die bis Ende 2019 Vorschläge vorlegen soll. Gleichwohl hat man in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass beide Vergütungssysteme reformiert werden müssen. "Deshalb wollen wir ein modernes Vergütungssystem schaffen, das den Versorgungsbedarf der Bevölkerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet", heißt es wörtlich dazu in der aktuellsten Version des Koalitionsvertrags (Stand 11.45 Uhr), die der "Ärzte Zeitung" vorliegt. Ab 1. Januar 2019 sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden. Der Zusatzbeitrag wird dafür nicht abgeschafft, sondern paritätisch finanziert. Zudem sollen regionale Zuschläge die Niederlassung in wirtschaftlich schwachen und unterversorgten ländlichen Räumen besonders unterstützen. Die hausärztliche Versorgung und die "sprechende Medizin" sollen besser vergütet werden. Das soll auch für koordinierende Leistungen und die Terminvermittlung zum Facharzt gelten. Ein besonderes Augenmerk der möglichen GroKo gilt E-Health und der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dafür soll unter anderem die Anwendung und Abrechnung telemedizinischer Leistungen ausgebaut werden. Die stationäre Versorgung bedarf deutlich höherer Investitionen für Umstrukturierungen, neue Technologien und die Digitalisierung. Dafür bleiben die Länder in der Pflicht, sind sich Union und SPD einig. Um den Strukturwandel zu fördern, wird der Strukturfonds für weitere vier Jahre fortgesetzt. Je die Hälfte der dafür vorgesehen eine Milliarde Euro sollen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und von den Ländern beigesteuert werden.

Erste gebremste Reaktionen

"Bedauerlich ist, dass die drei Parteien nicht den Mut hatten, bei der Investitionsfinanzierung eine Bundesbeteiligung mit einzubeziehen. Nur die Bezugnahme auf den fortgeführten Strukturfonds wird der Problematik des Investitionskostenstaus in keiner Weise gerecht", beklagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gaß am Mittwochmittag.

Enttäuscht zeigten sich die Grünen: "Ein Einstieg in die Bürgerversicherung wäre eine gute Lösung für die Zukunft gewesen. Das war mit der Union leider nicht zu machen. Sie ist noch immer Lobbypartei für die Private Krankenversicherung", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Partei Maria Klein-Schmeink.

Auch die Industrie kommentierte das Verhandlungsergebnis skeptisch: "Während die Koalitionsvereinbarung für viele Bereiche konkrete Maßnahmen enthält, bleibt die Sicherung der Arzneimittelversorgung im Hinblick auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit – den demografischen Wandel und die Urbanisierung zu Lasten ländlicher Regionen – im Vagen", sagte Dr. Hermann Kortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH).

Es ist sehr vernünftig, dass das höchst strittige Thema des Vergütungssystems nicht mehr unter Zeitdruck entschieden worden ist.

BÄK-Präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery

Zum Koalitionsvertrag erklärt Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery: "Der Koalitionsvertrag setzt beim Thema Gesundheit an vielen Stellen durchaus richtige Akzente. Nur beispielhaft genannt seien hier die vorgesehenen Maßnahmen gegen den Ärztemangel, wie die Förderungen von Landärzten und der Ausbau der Strukturfonds. "

Mit der Förderung der sektorenübergreifenden Versorgung, Neuregelungen bei der Notfallversorgung und der Reform des Medizinstudiums seine wichtige Zukunftsthemen angesprochen. Montgomery lobte zudem die vorgesehene weitere Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung, die geplante Weiterentwicklung des Präventionsgesetzes und der Ausbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Zugleich betonte er: "Es ist sehr vernünftig, dass das in den Koalitionsverhandlungen höchst strittige Thema des Vergütungssystems nicht mehr unter Zeitdruck entschieden worden ist." Mit der geplante wissenschaftlichen Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt werden soll, hätten alle Beteiligten die Möglichkeit, sich noch einmal eingehend mit den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für ein modernes Vergütungssystem wie auch den möglichen strukturellen und finanziellen Verwerfungen auseinanderzusetzen.

Am Mittwochmittag einigten sich Union und SPD auch auf die Ressortverteilung. Das Gesundheitsministerium bleibt danach bei der CDU, Digitalisierung soll die CSU übernehmen. Ob der geschäftsführende Gesundheitsminister Hermann Gröhe im Amt bleiben wird, steht noch nicht fest.

Über den Koalitionsvertrag müssen nun noch die SPD-Mitglieder abstimmen. Das Votum soll vom 20. Februar bis zum 2. März stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute fünf Anträge gegen diesen geplanten Mitgliederentscheid der SPD zurückgewiesen. Sie seien ohne Begründung nicht angenommen worden, hieß es aus Karlsruhe.

Mit Erleichterung reagieren Deutschlands Apotheker auf die Ankündigung im heute veröffentlichten Koalitionsvertrag, die Apotheken vor Ort zu stärken. Die von CDU, CSU und SPD geplante Wiederherstellung der bundesweiten Gleichpreisigkeit von rezeptpflichtigen Arzneimitteln wurde in einer Stellungnahme der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.klar begrüßt. Indem sich die künftige Regierung für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln einsetze, werde eine Schieflage im Wettbewerb unter den Apotheken ausgeglichen.

„Es ist eine vernünftige Entscheidung, die Apotheken vor Ort zu stärken“, so ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. „Auch und gerade im Kontext der strukturpolitischen Ziele der zukünftigen Bundesregierung müssen die Apotheken in der Fläche gehalten werden. Gemäß Koalitionsvertrag sollen schließlich alle Menschen in Deutschland einen gleichberechtigten Zugang zur öffentlichen Daseinsvorsorge haben.“

Lob bekam der Koalitionsvertrag auch von Kassenseite. Er setze im Gesundheitskapitel die richtigen Schwerpunkte, heißt es in einer Reaktion des AOK-Bundesverbandes. "Sektorübergreifende Versorgung, Digitalisierung, Pflegepersonalbedarf, Qualitätsoffensive, Beitragsgerechtigkeit – das sind die Felder, auf denen wir endlich vorankommen müssen", betonte der Vorstandsvorsitzender Martin Litsch.

"Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass der Koalitionsvertrag mehr Wettbewerbsinstrumente vorsieht und die Krankenkassen nicht nur als Zahler aufruft".

Martin Litsch, AOK Bundesverband

Die medizinische Versorgung in Deutschland verharre in starren Sektoren und produziere zu viele Qualitäts- und Effizienzverluste. Deshalb sei die geplante Initiative zur stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit überfällig.Vollkommen plausibel sei es auch, die nachhaltige Verbesserung der Personalsituation in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen zum Schlüsselthema zu machen .

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes ergänzt in einer eigenen Stellungnahme: „Wir begrüßen es, dass die Koalition die Pflege stärken will. Das ist für uns ein wichtiger und richtiger Schritt in der Alten- wie in der Krankenpflege." Damit die Pflege auch tatsächlich bei den Pflegebedürftigen und den Patienten im Krankenhaus ankomme, gelte es, auf die Pflegequalität zu achten und zu verhindern, dass durch die Hintertür das Selbstkostendeckungsprinzip wieder eingeführt werde, betonte sie.

Positiv wertete sie neben Themen wie der sektorübergreifenden Versorgung auch das Ziel, die Vergabe von Terminen bei Fachärzten für gesetzlich Versicherte zu verbessern. "Wir bleiben jedoch skeptisch, dass dies über eine Angleichung der Arzthonorare erreicht werden kann", sagte Pfeiffer. Es sei daher ein guter Schritt, nun die Machbarkeit einer solchen Entwicklung durch eine Kommission zu untersuchen. (af/run)

