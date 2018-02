Ich bin ein richtig gefährliches Gespenst!

Denn sie zahlen dann nur noch 2,12 % Arbeitnehmer-Beitrag, wenn sie mit einem Monatseinkommen von 15.000€ 3,6-fach über der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) liegen.



Einzelheiten dazu:

Bereits im Ansatz wird eine sinnvolle Grundsatzdiskussion darüber verhindert, welche der beiden Versicherungssysteme bzw. ärztlichen Vergütungssysteme Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) und Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) nun größere Vor- bzw. Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger bzw. für die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben könnten:



1. In der GKV sind entgegen den Beteuerungen einer rein einkommensabhängig gestalteten, beitrags-orientierten Solidargemeinschaft oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) Löhne und Gehälter von Gutverdienern auch für die Arbeitgeber beitragsfrei gestellt.



2. Allgemeiner Beitragssatz in der GKV 14,60% + Zusatzbeitrag. Arbeitnehmer (AN): 7,30% + Zusatzbeitrag. Arbeitgeber (AG): 7,30% vom SV-Brutto bis zur BBG von 4.350,00 € monatlich in der GKV ergeben einen AN-Beitrag von 317,55 € ohne Zusatzbeitrag.



3. Wer 10.000,00 € brutto verdient, zahlt als AN in die GKV auch 317,55 € ohne Zusatzbeitrag ein; damit nur noch 3,18% von seinem Gesamt-Brutto.



4. Wer 15.000 € monatlich verdient, wird mit nur 2,12% Arbeitnehmer- und 2,12% Arbeitgeber-Krankenkassenbeitrag privilegiert.



Ist es das, was die über 100-jährige Arbeiterpartei SPD als Sozialdemokratische Partei Deutschlands speziell für ihre Abgeordneten und Mandatsträger als "Bürgerversicherung" implementieren will?



Die GKV ist im Übrigen nach §12 Sozialgesetzbuch (SGB V) selbst als Zwei-Klassen-Medizin begründet: "Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten" (WANZ-Prinzip-wirtschaftlich, ausreichend). Erst damit entstehen überproportionale Zuzahlungen, Selbstbeteiligungen, finanzielle Extra-Belastungen bei unseren einkommensschwächsten Patienten: Alle nicht rezeptpflichtigen Präparate bleiben unerreichbare Selbstzahler-Leistungen.



GKV bedeutet außerdem: Krankengeld, kostenlose Mitversicherung für nicht-arbeitende Ehefrauen und Kinder mindestens bis zum 18. Lebensjahr. Aber zugleich viel zu geringe EBM Honorarpauschalen bzw. Regelleistungsvergütungen (RLV) für niedergelassene Haus- und Fach-Vertragsärzte, Staats-Dirigismus, Einheits-Daseinsvorsorge. Sparmaßnahmen, Mangelverwaltung, Leistungskürzung, Pauschalierung, Budgetierung, Einheits-, Triage- und Listen-Medizin, Apotheken-Selbstzahler-Leistungen, Zusatzbeiträge usw.



Private Krankenversicherung (PKV) bedeutet das Kopfpauschalen-Prinzip bei den Beitragseinnahmen: Versicherungsverträge für jedes einzelne Familienmitglied von der Wiege bis zur Bahre ohne Krankengeldanspruch für Berufstätige bei leistungsgerechterer ärztlicher Einzelleistungsvergütung nach GOÄ; allerding nach 31 Jahren ohne Novellierung und nach 21 Jahren ohne laufende Honoraranpassung.



GKV-beitragsfreie Mitversicherung, familien- und sozialpolitische Zusatzleistungen bzw. sonstige Versorgungsleistungen werden schon seit Jahrzehnten durch den steuerfinanzierten gesetzlichen Bundeszuschuss zur GKV nicht mehr angemessen refinanziert.



Vgl. https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/957064/koalitionsvereinbarungen-arzthonorar-bleibt-arbeitsthema-fokus-versorgung-groko-merkel.html?sh=1&h=-1592019750#comment



