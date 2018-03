Ärzte Zeitung online, 26.03.2018 1

Premiere

Landesstipendien für Medizinstudenten in Mecklenburg-Vorpommern

ROSTOCK. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat erstmals Landesstipendien an Medizinstudenten in Rostock und Greifswald überreicht. Insgesamt 29 Studierende haben ein solches Stipendium bekommen und sich zugleich dafür entschieden, nach Aus- und Weiterbildung in ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns zu bleiben und dort mindestens fünf Jahre lang in der ambulanten Versorgung, in einem Krankenhaus oder im öffentlichen Gesundheitsdienst ärztlich tätig zu sein.

Das Stipendium in Höhe von 300 Euro monatlich kann längstens für einen Zeitraum von vier Jahren und drei Monaten gewährt werden. Insgesamt stehen eine Million Euro für das Programm zur Verfügung. "Mit Hilfe der Stipendien wollen wir die Entscheidung für Mecklenburg-Vorpommern als Lebens- und Arbeitsort erleichtern und zugleich dazu beitragen, eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Land flächendeckend und nachhaltig sicherzustellen", sagte Glawe.

Nach Angaben der KV sind in Mecklenburg-Vorpommern 1200 Hausärzte tätig. 35 Prozent von ihnen sind zwischen 50 und 59 Jahren alt. Die Stipendiaten würden also in die Versorgung kommen, wenn diese Medizinergeneration sich mit dem Gedanken an den Ruhestand trägt. (di)

