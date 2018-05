Ärzte Zeitung online, 29.05.2018 1

Interdisziplinäres Versorgungsteam

Bessere Versorgung durch Parkinsonnetz Münsterland

MÜNSTER. In der Region Münsterland und Osnabrück will ein interdisziplinäres Versorgungsteam mit dem "Parkinsonnetz Münsterland" einheitliche Standards aufbauen. Mit einem digital gestützten Konzept, das beim Gründungstreffen am Universitätsklinikum Münster vorgestellt wurde, soll der Informationsfluss beschleunigt und so Diagnose und Therapie von Morbus Parkinson verbessert werden.

Wegen des uneinheitlichen Erkrankungsverlaufs sei es notwendig, immer wieder auf veränderte Situationen zu reagieren und für jeden Patienten die beste Lösung zu finden. Das gelinge nur durch das Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen, so Professor Tobias Warnecke, Oberarzt für Neurologie am UKM. (bar)

