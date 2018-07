Ärzte Zeitung online, 03.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Personalie

Deutsche Herzstiftung hat neuen Vorstandschef

FRANKFURT/MAIN. Der Kardiologe Professor Dietrich Andresen ist am vergangenen Wochenende in Frankfurt am Main zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Herzstiftung gewählt worden.

Der Facharzt für Kardiologie und Notfallmedizin kündigte nach seiner Wahl an, die digitalen Informationsangebote der Stiftung für Patienten und deren Angehörige ausbauen zu wollen. "Noch stärker als bisher wollen wir das Internet dafür nutzen, deren Bedürfnissen nach einer soliden, ausgewogenen und kritischen Berichterstattung gerecht zu werden", so Andresen.

Der neue Vorstandsvorsitzende ist 1948 geboren und leitet seit 2014 die Kardiologie an der Paul-Gerhard-Diakonie in Berlin. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich