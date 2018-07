Ärzte Zeitung online, 04.07.2018 1

Bayern

Sechsstellige Fördersumme für Gesundheitsregion Dachau

DACHAU. Der Landkreis Dachau gehört nun offiziell zu den vom bayerischen Gesundheitsministerium geförderten "Gesundheitsregionen plus". Das bringt der Region immerhin 240.000 Euro an Fördermitteln. "Unser Förderprogramm stößt weiterhin auf großes Interesse. Derzeit werden 41 ‚Gesundheitsregionen plus‘ gefördert, das entspricht 52 kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern.

In Oberbayern gibt es aktuell zehn ‚Gesundheitsregionen plus‘", sagte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml bei der Übergabe des Förderbescheids am 3. Juli. Das Förderprogramm wurde 2015 ins Leben gerufen und soll der Tatsache Rechnung tragen, dass sich Prävention und Versorgung regional sehr unterschiedlich gestalten.

"Mit den ‚Gesundheitsregionen plus‘ wollen wir regionale Stärken weiter ausbauen, regionale Potenziale nutzen und die örtlichen Akteure stärker vernetzen. Oberstes Ziel ist, eine hochwertige und wohnortnahe Versorgung zu erhalten", erklärte Huml. (reh)

