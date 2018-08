Ärzte Zeitung online, 14.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Deutsche Alzheimer Gesellschaft

30.000 Menschen zu Demenz-Partnern geschult

HAMBURG. 30.000 Menschen sind bislang in Deutschland zu Demenz-Partnern geschult worden. Die Initiative der Deutschen Alzheimer Gesellschaft soll dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz weiter ein gutes und möglichst selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft führen können. In den Gruppenschulungen werden die Teilnehmer über die verschiedenen Demenzerkrankungen informiert und erhalten praktische Tipps zum alltäglichen Umgang mit den erkrankten Menschen. Damit sollen Barrieren, Berührungsängste und Unwissenheit abgebaut werden.

Die kostenlosen Kurse richten sich an Einzelpersonen, aber auch an Institutionen und Mitarbeiter etwa bei Polizei, Feuerwehr oder im öffentlichen Personennahverkehr. Nach Angaben der Initiative DemenzPartner sind in Deutschland derzeit rund 1,7 Millionen Menschen von Alzheimer oder einer anderen Demenzform betroffen. Laut Prognosen wird diese Zahl bis 2050 auf drei Millionen ansteigen. (di)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich