Nationale Kohorte

NAKO-Teilnehmer werden erneut untersucht

HEIDELBERG. Die bundesweite Gesundheitsstudie Nationale Kohorte (NAKO) geht in eine neue Phase. Ab 29. Oktober werden in den Studienzentren Neustrelitz und Leipzig die ersten Folgeuntersuchungen von Studienteilnehmern vorgenommen. In beiden Zentren werden 20.000 Bürger im Alter von 20 bis 69 Jahren in Neubrandenburg erneut untersucht, in Leipzig sind es 10.000 Bürger.

Es sei wichtig, dass möglichst viele Teilnehmer aus der Basisuntersuchung erneut mitmachen, sagte Studienleiter Professor Henry Völzke. „Mit der NAKO kann die Wissenschaft Erkenntnisse und Wechselwirkung von Volkskrankheiten ermitteln“, sagte der Epidemiologe. Ab Mai 2019 würden auch die übrigen Studienzentren mit Folgeuntersuchungen starten.

Seit 2014 werden bundesweit zufällig aus den Melderegistern rekrutierten Bürger medizinisch untersucht und nach ihren Lebensumständen befragt. Bislang sind es rund 180.000 gewesen. 25.000 von ihnen haben zudem an einer zusätzlichen einstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung teilgenommen. (fst)

