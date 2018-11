Dicke Luft um Diesel-Fahrverbote

Aber was sich die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit ihrer gestern angeordneten Fahrverbotszone für Essen geleistet haben, in die ausdrücklich auch das Autobahn-Teilstück der A40 auf dem Essener Stadtgebiet mit einbezogen wurde, ist formal und inhaltlich nicht nur erkenntnistheoretisch zu beanstanden.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund Von meinem Vater, Johann-Georg Schätzler, nach Assistenz der Pflichtverteidigung bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen, Staatsanwalt, Richter, Spitzenbeamter im Bundesjustizministerium und nachfolgend Rechtsanwalt habe ich gelernt, mit einer Richterschelte äußerst behutsam umzugehen.Aber was sich die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit ihrer gestern angeordneten Fahrverbotszone für Essen geleistet haben, in die ausdrücklich auch das Autobahn-Teilstück der A40 auf dem Essener Stadtgebiet mit einbezogen wurde, ist formal und inhaltlich nicht nur erkenntnistheoretisch zu beanstanden.Genau dieses Teilstück des "Ruhrschleichwegs" habe ich 10 Jahre lang beruflich bedingt zu den Stoßzeiten befahren müssen. Dort ist bis heute täglich mehrere Stunden lang "Stop-and-Go" bzw. Stillstand angesagt. PKW-, LKW- und Sonderfahrzeug-Emissionen werden grundsätzlich in einem simulierten Fahrbetrieb gemessen und nicht im Stand bei laufenden Motoren. So lange keine Abschaltautomatik im Stand bei allen Benzin- bzw. Dieselantrieben gesetzlich vorgeschrieben ist, kommt es an Messstellen in typischen Staubereichen zu völlig überhöhten Messwerten, die den ordnungsgemäßen Fahrbetrieb gar nicht widerspiegeln können.Erschwerend kommt hinzu, dass an vielen Messstellen bei baustellenbedingten Umleitungen und gänzlich fehlendem Baustellenbetrieb teilweise höhere Luftbelastungen durch umgebenden Hausbrand (Kamine, Kohle, Pellets), Klimaanlagen, Heizungs- und Warmwasser-Feuerungsanlagen, Handwerks- und Industriebetriebe, etc. entstehen, welche alle nachweislich nicht auf Kraftfahrzeug-Emissionen zurückzuführen sind. Messstellen in Deutschland sind, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, überwiegend unmittelbar am Straßenrand platziert, um möglichst hohe Luftbelastungen nachweisen zu können.Diese Sachverhalte müssen auch Verwaltungsrichter in Deutschland zur Kenntnis nehmen, bevor sie sach- und fachgerechte Urteile fällen können.Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund