Mehr Arzneien ohne Rezept?

Grundsätzlich gab es und gibt es immer noch die sogenannte Verschreibungspflichtigkeit von Medikamenten (ärztliches Rezept als Voraussetzung). Diese ist gesetzlich und wissenschaftlich (pharmakologisch) definiert - sofern man zunächst nur den Geltungsbereich des Gesetzes, also innerhalb Deutschlands, betrachtet. Exkurs: Was ist denn außerhalb dieses Geltungsbereiches, z.B. in den USA, in Ungarn, in Spanien, In Russland, in China, in Indien, in Äthiopien, im Sudan, in Korea, in....? Gelten dort nicht die gleichen wisenschaftlichen Erkenntnisse und Maßstäbe (Pharmakologie), zum Schutz von Patienten? Zugegeben: eine rhetorische Frage.



Die gesetzliche Verschreibungspflichtigkeit referenziert auf den Arzt als wissenschaftlich ausgebildeten Kompetenzträger. Dabei kann ein Arzt z.B. eine Ausbildung von 6-8 Jahren haben, ein Facharzt zusätzlich von 6-8 Jahren, also insgesamt 12-16 Jahren. Diese wissenschaftliche und fachliche Kompetenz entfällt (Risikosicherheit!), wenn Medikamente frei zugänglich sind bzw. werden.



Ein Patient, der ein entsprechendes Medikament frei verkäuflich erhalten kann, wird - de facto - quasi zum sich selbst behandelnden Arzt, allerdings ohne die oben dargestellte fachliche Kompetenz. Darüber können auch die Informationsquellen aus Internet und anderen Quellen nicht hinweg täuschen.



Wie steht es dabei mit der Verantwortlichkeit von Industrie und Geschäftswelt? Das könnte man fragen, ist aber die falsche bzw. nicht die primäre Fragestellung, da in erster Linie die 'Gesetzeslage' gefragt ist (wer ist das?, was ist damit gemeint?, wer ist denn da verantwortlich?, welche Politiker sind dafür zuständig?, welche wissenschaftlichen Gesellschaften haben das zu verantworten?...). Was nun...?



Die Thematik lässt noch viele Fragen offen. Aus fachlicher, insbesondere aus ärztlicher Sicht, sind vielfältige Fragen allerdings schon seit Jahren und sogar Jahrzenten bekannt, nach wie vor jedoch nicht oder nicht ausreichend beantwortet. Gesetzgeber, Gesundheitspolitiker, Fachläute (Wissenschaftler, Ärzte u.a.), Patientenvertreter u.a. sind weiterhin dringlich zur Beantwortung dieser Fragen gefordert.



Dr. W. Kirschner







