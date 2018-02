Ärzte Zeitung online, 08.02.2018 1

GroKo

Der verzagte Gesetzgeber: Politik als Ideensammlung

Kommentar von Florian Staeck

Ein Füllhorn der Ideen, das ausgegossen und im Lauf der Legislatur in Verordnungen und Gesetze verwandelt wird. So konnte man sich bisher einen Koalitionsvertrag vorstellen. Die mutmaßliche GroKo wählt in zentralen gesundheitspolitischen Fragen einen ganz anderen Stil. Man lässt beraten, und zwar in Kommissionen und großen Powwow-Runden. Entschieden wird später, vielleicht.

Die Gründung von Arbeitskreisen ist ein fulminantes Mittel in der Politik, um Zeit zu kaufen, wenn eine regulative Idee für das, was man eigentlich will, nicht existiert. Genau das ist bei Union und SPD im Streit um die Vergütung von Ärzten der Fall.

Die Karten sind hier für die Sozialdemokraten nicht gut gemischt. Ja, man wolle "ein modernes Vergütungssystem", heißt es im Koalitionsvertrag. Doch das CDU-geführte Bundesgesundheitsministerium wird die Oberhoheit über die Kommission haben, die die Idee dazu erbrüten soll. Und einen Umsetzungsautomatismus gibt es für die Kommissionsvorschläge schon gar nicht.

Hinzu kommt, dass überhaupt erst Anfang 2020, wenn die Vorschläge auf dem Tisch liegen, die Arbeit des Gesetzgebers starten könnte – hinreichenden Konsens in der Koalition vorausgesetzt. Dass eine derart weitreichende Großreform in der späten zweiten Hälfte der Legislatur gelingt, darf als unwahrscheinlich gelten. Aus Angst, anderenfalls mit gar nichts nach Hause gehen zu müssen, hat die SPD die Katze im Sack gekauft.

Ähnlich die Situation bei der sektorenübergreifenden Versorgung. Hier plant die GroKo den ganz großen Rat-Schluss. Bund, 16 Länder und die Regierungsfraktionen sollen dabei an Bord sein. Diesem heterogenen Kreis wird aufgetragen, Ideen für einen Kessel Buntes zu produzieren: Bedarfsplanung, Zulassung und Honorierung sollen dort genauso verhandelt werden wie die noch völlig unklare Kooperation der Gesundheitsberufe. Jedes dieser Teilthemen für sich so komplex und konfliktträchtig, dass die Gesetzgebung schon binnen vier Jahren ambitioniert ist. Doch auch hier vertagt sich die GroKo auf die Zeit nach 2020.

Noch vor einer nicht allzu fernen Zeit konnten Gesundheitsreformen mit grundsätzlichen Gestaltungsideen aufwarten – das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (2007) sei als ein Beispiel genannt. Doch 2018 bescheidet sich die GroKo mit der Vorgabe vager Prozesse für die Ideensammlung. Konkrete Reformziele sucht man für zwei zentrale Reformprojekte vergebens. Wer die Latte von Beginn an niedrig hängt, muss auch keine Angst haben, sie zu reißen. Am Ende dieser Legislatur wird es 2021 etliche Papiere geben, viel Unmut und noch größere Enttäuschung. Verlierer könnte das Konzept sektorenübergreifenden Denkens und Handelns sein.

