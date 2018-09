Ärzte Zeitung online, 22.09.2018 1

Patientenpreis

Modellprojekt ARMIN ausgezeichnet

DRESDEN. Die Arzneimittelinitiative ARMIN in Sachsen und Thüringen hat den Deutschen Patientenpreis erhalten. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben, wie die AOK Plus, die KVen in Sachsen und Thüringen sowie die Apothekerverbände der beiden Freistaaten mitteilten.

Die Organisationen stecken hinter dem Modellvorhaben, bei dem Ärzte nur noch Wirkstoffe verordnen und die Apotheker die entsprechenden Medikamente ausgeben. Der Preis wird vom House of Pharma & Healthcare und von Zeit Doctor ausgelobt, es waren 25 Bewerbungen eingereicht worden.

Beim Medikationsplan werden bei ARMIN alle haus- und fachärztlich verordneten Medikamente einschließlich Selbstmedikation erfasst und zwischen Arztpraxen und Apotheken ausgetauscht. (sve)

