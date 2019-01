Ärzte Zeitung online, 30.01.2019 1

Bundeskabinett winkt neues Arzneigesetz durch

Gesundheitsminister Spahn will die Arzneimittelversorgung umkrempeln. Das Bundeskabinett hat am Mittwochmorgen nun dem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt, an dem bis zuletzt eifrig geschraubt wurde.

Mit einem neuen Gesetz will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Arzneiversorgung sicherer machen. © nmann77 / stock.adobe.com

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn arbeitet zügig an seinem Plan, die Arzneiversorgung per Gesetz sicherer zu machen.

Heute hat der nochmals nachgebesserte Gesetzentwurf vom November das Bundeskabinett passiert. Er trägt den Titel „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (GSAV).

Dabei sollen aber nicht nur Rückruf- und Kontrollkompetenzen der Bundesbehörden bei Qualitätsmängeln gestärkt werden. So sollen etwa Krankenkassen Anspruch auf Regress gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmen bei Produktmängeln bekommen, z.B. im Falle eines Rückrufs.

Wie bereits zuvor angekündigt, wird auch auf Heilpraktiker-Tätigkeiten ein Auge gelegt. So wird die Herstellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel und von Zubereitungen aus menschlichem Gewebe durch Angehörige nichtärztlicher Heilberufe (insbesondere Heilpraktiker) erlaubnispflichtig.

Der Minister bleibt auch dabei, dass die Verordnung und Abgabe von Biosimilars gefördert werden soll. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) soll „unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit“ wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel geben, heißt es im Gesetzentwurf. Flankiert wird dies durch Regelungen zur Festlegung von Wirtschaftlichkeitszielen.

Einen Dämpfer erhalten die Orphans: Besteht nur ein bedingter Zusatznutzen, kann der GBA die Durchführung begleitender Datenerhebungen verlangen. Zeigt sich daraufhin kein qualifizierter Zusatznutzen, kann es zu Abschlägen beim Erstattungsbetrag kommen.

Feste Fristen für das E-Rezept

Positiv für niedergelassene Ärzte, die künftig Telemedizin und Videosprechstunde vermehrt nutzen wollen, ist indes, dass das Verordnungsverbot bei der Praxis unbekannten Patienten aufgehoben wird: Ärzte dürfen auch ohne direkten Arzt-Patienten-Kontakt Rezepte ausstellen. Der als Lex Dr. Ed bekannte Passus kommt allerdings auch Anbietern von E-Sprechstunden zugute.

Das soll gleichzeitig die Digitalisierung vorantreiben, denn die festen Fristen für das E-Rezept, das Spahn bis Mitte 2020 flächendeckend in der Versorgung haben will, stehen auch noch im Entwurf.

„Mit dem Gesetz ziehen wir schnell und entschlossen Konsequenzen aus den Arzneimittelskandalen in der letzten Zeit. Patienten müssen sich sicher sein können, dass Arzneimittel ihnen helfen und nicht schaden. Außerdem schaffen wir endlich die Voraussetzung dafür, dass Arzneimittel schon bald mit elektronischen Rezepten verschrieben werden können“, kommentierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) anschließend die Abstimmung in einer Pressemitteilung des BMG.

Das Gesetz ist im Bundesrat zustimmungspflichtig und soll voraussichtlich Mitte dieses Jahres in Kraft treten.(reh/run)

