Bayern

ASV-Teams sind selten im Südosten

MÜNCHEN. In Bayern gibt es bisher kaum Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV). Wie die KV bei der Vertreterversammlung im Juni mitteilte, seien derzeit zehn Teams angemeldet. Dies seien sechs Teams für die Versorgung von Gastrointestinalen Tumoren, zwei für die Behandlung von gynäkologischen Tumoren, und jeweils eines für die Therapie von Tuberkulose und pulmonaler Hypertonie.

Im Vergleich dazu gebe es bundesweit insgesamt 173 ASV-Teams. Davon seien 120, also mit Abstand die meisten, in der Versorgung von Gastrointestinalen Tumoren tätig. Bald könnten aber auch in Bayern neue Teams hinzukommen. Derzeit seien immerhin acht für verschiedene Krankheiten in Vorbereitung. (cmb)

