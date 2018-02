Businessplan gegen Emotion

Aus Sicht der Bürger gab es erhebliche Zweifel am Zentralklinikum, die sich keineswegs allein in „emotionaler Bindung“ erschöpften : Daß „bessere Qualität“ durch eine schlichte Konzentration der bereits vorhandenen stationären Angebote an einer (abgelegenen) Stelle, bei gleichzeitigem Verlust der stationären Notfallversorgung vor Ort herauskommen sollte, war vielen Bürgern nicht einsichtig. In einer ländlichen Randregion erwartet niemand das Leistungsangebot eines Uniklinikums. Man wollte sich in Ostfriesland allerdings auch nicht im Namen eines hochfliegenden Projekts das wegnehmen lassen, was man vor Ort hat. Die wirtschaftliche Basis der Zentrallösung war entgegen allen Propagandaaussagen keineswegs gesichert, es gab nie einen „Businessplan“ - ebensowenig wie einen „Plan B“ für den jetzt eigetretenen Fall der Ablehnung des Projekts. Das dürfte eher zu einem „Scherbengericht“ beigetragen hat. . Die Bürger in der Region leiden ohnehin bereits spürbar unter der fortschreitenden Ausdünnung der der haus- und fachärztlichen Versorgung , eine Auflösung der stationären Versorgung in den drei Mittelstädten würde zur weiteren Erosion beitragen. Daß sich die flächendeckende Versorgung mit medizinischen Leistungen primär nach Kriterien wie „der höhere Attraktivität für Ärzte“ und der (wohl aus Sicht der Kassenbudgets gedachten ?) „preisgünstigeren Versorgung“ richten müsse, wurde vor diesem Hintergrund bezweifelt. Wenn das Pochen auf Bestandteile der Daseinsvorsorge zu einem „Scherbengericht“ führt, wohin soll dann bitte die Reise noch gehen ? zum Beitrag »