Ärzte Zeitung online, 31.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Junge Ärzte

Anstellung öffnet den Weg in die ambulante Welt

Seit Jahren steigt die Zahl der angestellten Ärzte im ambulanten Bereich. In einigen KV-Regionen machen sie bereits ein Fünftel des vertragsärztlichen Versorgungsbereichs aus. Eine Bedrohung für die Niederlassung sehen die KVen in der Anstellung trotzdem nicht.

Von Rebekka Höhl

Tätigkeit in der Praxis? Jungen Ärzten erleichtert die Anstellung den Einstieg in die ambulante Versorgung. © pressmaster/Fotolia.com

BERLIN. Im Jahr 1993 gab es 5397 angestellte Ärzte im ambulanten Versorgungsbereich, Ende 2016 waren es laut Statistik der Bundesärztekammer mit 32.348 fast sechs Mal so viele.

Die größten Sprünge verzeichnete die Ärztestatistik bei den angestellten Ärzten in den Jahren nach Inkrafttreten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes (VÄndG) – also ab 2007.

Ein Trend, den die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) bestätigen können, wie eine Umfrage unter den Standesvertretungen zeigt.

Alle 16 KVen, die sich beteiligt haben, sehen durch die Flexibilisierung, die das VändG auch bei der Anstellung gebracht hat, mehr Dynamik im niedergelassenen Bereich. Denn seit dem Gesetz dürfen Vertragsärzte auch fachfremde Kollegen anstellen.

Zudem wurden die Möglichkeiten einer Anstellung in Teilzeit deutlich ausgeweitet. Vor dem Gesetz durften Vertragsärzte lediglich einen ganztags beschäftigten Arzt oder zwei halbtags beschäftigte Ärzte einstellen.

Stadtstaaten ganz vorne mit dabei

Dabei kommen die flexibleren Regelungen gar nicht nur den ländlichen Regionen zugute: Gerade in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg sowie Bremen (mit Bremerhaven) scheint die Anstellung gefragt zu sein.

Alle drei kommen aktuell auf eine Angestellten-Quote von über einem Fünftel. In Hamburg sind sogar rund 27,8 Prozent der Ärzte und Psychotherapeuten innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung als Angestellte tätig. Auf ähnlich hohe Werte kommen:

»Schleswig-Holstein mit rund einem Fünftel angestellter Ärzte in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung, damit sind 1100 der 5360 in der KV vertretenen Ärzte eben nicht in eigener Praxis tätig.

»Bayern, ebenfalls mit rund einem Fünftel angestellter Ärzte (5131 der insgesamt ca. 26.000 Ärzte und Psychotherapeuten, die die KV vertritt).

»Rheinland-Pfalz, dort liegt die Angestellten-Quote aktuell bei 23 Prozent (1610 der ca. 7000 Kassenärzte), vor zehn Jahren lag die Quote laut KV noch bei fünf Prozent.

»Nordrhein mit einer Angestellten-Quote von über 17 Prozent. Dort gab es 2006 erst 309 angestellte Ärzte, 2016 waren es 3385.

»Hessen mit einer Angestellten-Quote von 17 Prozent in 2016 (ca. 1870 der über 11.000 in der KV vertretenen Ärzte und Psychotherapeuten), 2007 waren es erst drei Prozent.

Ganz anders sieht das Bild hingegen in Mecklenburg-Vorpommern aus. Auch dort ist die Zahl der angestellten Ärzte zwar kontinuierlich gestiegen, im vergangenen Jahr machte sie mit 550 Angestellten jedoch nur 2,75 Prozent der gesamten von der KV vertretenen Ärzte (rund 20.000) aus.

KVen: Anstellung geht nicht auf Kosten der Niederlassung

Dass die Anstellung auf Kosten der Niederlassung geht, sehen die KVen dabei allerdings nicht. Die Möglichkeit, in Anstellung zu arbeiten, erleichtere jungen Ärzten den Einstieg in die ambulante Versorgung, sagt etwa die KV-Vorsitzende in Thüringen, Dr. Annette Rommel. "Viele von ihnen haben übrigens später dann doch noch Interesse an einer Niederlassung", ergänzt sie.

Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen in Westfalen-Lippe und Bayern sehen die Anstellung zunehmend als Einstiegsmodell junger Ärzte in die ambulante Versorgung – ohne gleich an große Investitionen gebunden zu sein.

Für die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein ist die Anstellung im vertragsärztlichen Bereich – auch in Teilzeit – mittlerweile ein "wesentlicher Faktor" in der Versorgung. Ohne diese Option sei eine ausreichende Versorgung vermutlich nicht mehr sicherzustellen.

Gute Option auch für den Ausstieg

Aber auch am Ende der vertragsärztlichen Laufbahn ist die Anstellung mittlerweile für viele Mediziner eine gute Option, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe berichtet, da sie ihren Ausstieg damit flexibler – etwa in Teilzeitanstellung – umsetzen können.

Mit dem Vorurteil, die Anstellung sei eher eine Frauendomäne, räumt die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz auf: Die Attraktivität des Angestelltendaseins nehme bei beiden Geschlechtern gleichermaßen zu.

Der Trend zur Anstellung hat aber nicht nur positive Seiten: Eine Auswertung des Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (mit Daten aus dem Jahr 2014) habe ergeben, dass von den angestellten Ärzten im Vergleich zu den Niedergelassenen im Schnitt je Arzt (gewichtet auf eine Vollzeitstelle) nur 71 Prozent der Fälle versorgt werden, so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen.

Damit sei die Gesamt-Versorgungskapazität trotz steigender Arztzahlen gesunken.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich