KV Bayerns

Zuschuss für Famulaturen

MÜNCHEN. Die KV Bayerns baut das Förderprojekt "FamuLAND" aus. Im anstehenden Sommersemester sollen 105 statt zuletzt 70 Land-Famulaturen gefördert werden – ein Zuwachs von 50 Prozent bzw. von 15 Plätzen pro Regierungsbezirk.

Es sind alle ärztlichen Fachrichtungen zugelassen. Hausarztpraxen werden in Kommunen mit höchstens 20 000 Einwohnern berücksichtigt, Facharztpraxen in Gemeinden mit bis zu 40 000 Einwohnern. Die Förderung beträgt 500 Euro. Droht oder besteht in der Region laut KVB-Bedarfsplanung eine Unterversorgung, werden weitere 200 Euro extra gezahlt. (cmb)

