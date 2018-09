Ärzte Zeitung online, 20.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



KV-Vertreterversammlung

Telefonkontakte rund um die Uhr in Sachsen

DRESDEN. Die KV Sachsen will künftig Patienten rund um die Uhr Telefonkontakte mit Ärzten im Freistaat ermöglichen. Das hat die KV-Vertreterversammlung beschlossen. Das soll über die Nummer 116.117 geschehen, die von kommendem April an in Deutschland 24 Stunden am Tag erreichbar sein soll.

Die KV will nun mit den Krankenkassen über die "konkrete Ausgestaltung und Finanzierung" verhandeln und strebt an, das Vorhaben im kommenden April zu starten. Nach einer kurzen Pilotphase in einzelnen Regionen solle das Angebot "schnellstmöglich" in ganz Sachsen zur Verfügung stehen. Sollte ein persönlicher Kontakt von Arzt und Patient nötig sein, soll dies am Telefon gleich mit organisiert werden. (sve)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich