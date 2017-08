Ärzte Zeitung online, 16.08.2017 1

Kammer Rheinland-Pfalz

Gesundheit als Thema in Kita und Schule!

MAINZ. Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz wirbt dafür, dass Gesundheitswissen und ein gesunder Lebensstil in den Bildungs- und Lehrplänen von Kitas und Schulen verankert werden. Dafür will die Kammer sich laut einer Mitteilung stark machen. "Je früher wir Kindern eine gesunde Lebensweise vermitteln und sie dafür begeistern, desto besser", sagte Kammerchef Dr. Günther Matheis. In einem Schreiben an die zuständigen Ministerien bot er die Expertise der Kammer bei der Entwicklung von Lehrprogrammen und -materialien an. Auch könne die Kammer Ärzte als Referenten für die Lehrerausbildung, für Elternabende oder zur Unterstützung des Unterrichts zu vermitteln.(eb)

