Ärzte Zeitung online, 14.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Budgetierung

NAV fordert Einstieg in den Ausstieg

BERLIN. Die neue Regierung soll den Einstieg in den Ausstieg aus der Budgetierung einleiten. Das fordert der Vorsitzende des NAV-Virchowbundes, Dr. Dirk Heinrich. "Hierzu müssen zunächst alle Leistungen der Grundversorgung entbudgetiert werden", so Heinrich. Dies müsse für Leistungen der Haus- und Fachärzte gelten. Das entsprechende gemeinsame Signal von KBV und Allianz deutscher Ärzteverbände, sei ein erstes wichtiges Zeichen in Richtung Politik gewesen. (eb)