Leitende Klinikärzte

VLK verleiht Klakow-Franck "Zukunftspreis"

BERLIN. Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss, ist mit dem Zukunftspreis des Verbands Leitender Krankenhausärzte (VLK) ausgezeichnet worden.

Die Gynäkologin habe eine verbesserte Patientenversorgung "gegen alle Widerstände der einzelnen GBA-Bänke in den Fokus gestellt", sagte VLK-Präsident Professor Hans Fred Weiser in seiner Laudatio. Dieses Engagement ist offensichtlich im GBA nicht goutiert worden. Klakow-Franck wurde 2012 auf Vorschlag von Ärzten und Kliniken im GBA unparteiisches Mitglied. Im Sommer 2018 endet ihre Amtszeit. Die Patientenvertretung im GBA hatte sich für ihre erneute Nominierung eingesetzt. Doch nach heftigen Personalquerelen soll nun Elisabeth Pott, ehemals Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ihr nachfolgen. Der GBA werde mit der 58-Jährigen eine "exzellente Moderatorin" verlieren, deren Kompetenz "schwer zu ersetzen sein wird", so Weiser. (fst)