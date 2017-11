Ärzte Zeitung online, 13.11.2017 1

Antibiotikaresistenzen

WHO will Bewusstsein schärfen

KÖLN. Am Montag beginnt die WHO World Antibiotic Awareness Week, mit der die Weltgesundheitsorganisation auf die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Antibiotika aufmerksam machen will, um die Ausbreitung von Resistenzen einzudämmen. Sie steht unter dem Motto "Think Twice. Seek Advice."

In diesem Zusammenhang weist die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e. V. (DGI) darauf hin, dass bei vielen Patienten nach wie vor die alte Faustregel verhaftet sei, ein Antibiotikum müsse zwingend bis zum Ende der Packung eingenommen werden, auch wenn die Beschwerden längst verschwunden sind.

"Doch diese Faustregel ist überholt", schreibt die DGI in einer Mitteilung. "Untersuchungen der letzten Jahre liefern immer mehr Belege, dass bei vielen Infektionen eine kürzere Einnahmezeit genauso wirksam ist."

Eine einfache Faustregel gebe es aber nicht. Patienten sollten, getreu dem Wochenmotto, stets Rat bei ihrem Arzt einholen. (aze)