Laborreform

Wirtschaftlichkeitsbonus wird neu aufgestellt

Mit der Laborreform, die zum 1. April 2018 kommen soll, will die KBV die Mengensteigerung im Labor in den Griff bekommen. Haus- und Fachärzte scheinen sich auch auf die Finanzierung der Laborkosten geeinigt zu haben.

Hauptziel der Reform ist es, "die überproportional wachsenden Ausgaben im Labor in den Griff zu bekommen", heißt es in einer Mitteilung der KBV. © angellodeco / Fotolia

BERLIN. Änderungen beim Wirtschaftlichkeitsbonus, neue Nachschussregeln für Haus- und Fachärzte, sinkende Mindestquote für die Vergütung von Laborleistungen und die Möglichkeit individueller Budgets für Laborärzte – das sind die wichtigsten Punkte der Laborreform, die zum 1. April 2018 in Kraft treten wird. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat die Eckpunkte der Reform, auf die sich KBV und Spitzenverband der Krankenkassen im Bewertungsausschuss vor kurzem geeinigt haben, am Donnerstagabend mitgeteilt.

Laborausgaben wachsen schneller als MGV

Hauptziel der Reform ist es, "die überproportional wachsenden Ausgaben im Labor in den Griff zu bekommen", wie es in der Mitteilung heißt. Diese stiegen jedes Jahr um rund fünf Prozent und damit deutlich schneller als die Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung (MGV). Die Folge: Es fließt derzeit immer mehr Geld in Laborleistungen, das aus anderen Versorgungsbereichen abgezogen wird.

Basis der Reform seien die Beschlüsse der KBV-Vertreterversammlung von vor einem Jahr.

Direkte Auswirkungen auf die Honorierung der Haus- und Fachärzte werden die Änderungen beim Wirtschaftlichkeitsbonus haben. Um den Anreiz für eine wirtschaftliche Veranlassung von Laboruntersuchungen zu erhöhen, sollen in Zukunft die durchschnittlichen Laborkosten eines Arztes je Behandlungsfall (individueller Fallwert) mit den Kosten seiner Arztgruppe verglichen werden. Bisher erhalten Ärzte bekanntlich je Fall einen Wirtschaftlichkeitsbonus von wenigen Punkten je Behandlungsfall (Allgemeinmediziner 17 Punkte), der bei überdurchschnittlichen Veranlassung von Laborleistungen nach und nach bis auf null abschmilzt.

Höherer Wirtschaftlichkeitsbonus als bisher

Künftig werden Ärzte, die Laboruntersuchungen wirtschaftlich veranlassen und erbringen, einen höheren Bonus erhalten als bisher. Dazu werde auch die Regelung der Kennnummern angepasst, die künftig nur noch bestimmte laboratoriumsmedizinische Untersuchungen von der Anrechnung auf die Kosten befreien.

Um den Nachschussbedarf im Labor zu senken, werden ab April 2018 nur noch der Wirtschaftlichkeitsbonus und die auf Muster 10 (Laborüberweisung) veranlassten Laboruntersuchungen vergütet. "Alle andere Leistungen, zum Beispiel Untersuchungen im organisierten Notfalldienst oder in Laborgemeinschaften, werden in den jeweiligen Versorgungsbereich überführt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Weitere Neuerung: Der Nachschussbetrag wird in Zukunft dem jeweiligen Vergütungsanteil der Haus- und Fachärzte am Grundbetrag "Labor" entsprechen. Damit wird eine Regelung ersetzt, die immer wieder für Streit zwischen Haus- und Fachärzten gesorgt hatte.

Hausärzte fühlten sich massiv benachteiligt

Denn bisher wurde nach dem sogenannten regionalen Trennungsfaktor aus den "Versorgungsbereichstöpfen" nachfinanziert, wodurch sich die Hausärzte massiv benachteiligt fühlten – denn dadurch wurden Haus- und Fachärzte fast in gleicher Höhe mit den Nachschussbeträgen belastet. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die KBV dazu aufgefordert zu prüfen, ob der hausärztliche Versorgungsbereich durch diese Regelung ungerechtfertigt belastet sein könnte.

"Wir begrüßen es, dass nach schier endlosem Hin und Her und mehreren Verschiebungen jetzt endlich eine erste Reform der Laborvergütung umgesetzt werden soll", sagte Vincent Jörres, Sprecher des Deutschen Hausärzteverbandes, auf Anfrage der "Ärzte Zeitung". "Ganz klar" sei aber auch, dass das nur "ein erster Schritt" sein könne und "dass zukünftig die gesamte Laborvergütung noch einmal auf den Prüfstand muss".

Eine weitere Änderung betrifft laut KBV die Mindestquote für die Vergütung veranlasster Laboruntersuchungen. Sie werde von 91,58 auf 89 Prozent gesenkt. Damit sollen Laborärzte im Durchschnitt laboratoriumsmedizinische Leistungen zu mindestens 89 Prozent honoriert bekommen.

Individuelle Budgets für Laborärzte

Zusätzlich sollen individuelle Maßnahmen zur Mengensteuerung ab April 2018 "dazu beitragen, die hohe Dynamik im Labor zu begrenzen", wie es weiter heißt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten dann die Möglichkeit, in regionalen Regelungen zur Vergütung ein individuelles "Budget" für Laborärzte festzulegen. Die Idee: Innerhalb des Budgets wird zu 100 Prozent, über das zugeteilte Budget hinaus wird mit mindestens 35 Prozent vergütet.

Die jetzt beschlossenen Maßnahmen seien nur ein erster Schritt in einer nachhaltigen Laborreform. Im Hinblick auf die steigenden Kosten des Laborbereichs sei "eine weitergehende Überprüfung der Laboruntersuchungen in den Protokollnotizen zum Beschluss vereinbart" worden. (ger/fst)