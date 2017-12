Ärzte Zeitung online, 08.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Vergleich geschlossen

Ex-KBV-Vorstand Köhler zahlt 1,34 Millionen Euro zurück

Ende einer langen Debatte: Die Vertreterversammlung hat einen Vergleich mit dem ehemaligen KBV-Chef Dr. Andreas Köhler geschlossen. © Soeren Stache / dpa (Archivbild)

BERLIN. Die KBV kommt der Vergangenheitsbewältigung einen Schritt näher. Am Donnerstag hat die Vertreterversammlung in geschlossener Sitzung einen Vergleich mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Dr. Andreas Köhler geschlossen. Das wurde der Ärzte Zeitung vor Beginn der öffentlichen VV an diesem Freitag aus KBV-Kreisen bestätigt.

Köhler soll sich demnach bereit erklärt haben, 1,34 Millionen Euro binnen zwölf Jahren zurückzuzahlen.

Dafür soll Köhler ein monatliches Ruhegeld erhalten, das auf rund 20000 Euro geschätzt wird.

Das Bundesgesundheitsministerium als Aufsichtsbehörde muss dem Vergleich noch zustimmen. (af)