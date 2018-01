Ärzte Zeitung online, 15.01.2018 1

Terminvergabe

Falsche Schlussfolgerung? Studie in Kritik

Der NAV-Virchow-Bund reagiert mit Unmut auf eine Studie zur Terminvergabe am Quartalsende.

BERLIN. Vom Ansatz her richtig, in der Umsetzung, Schlussfolgerung jedoch mangelhaft – so kommentiert der Bundesvorsitzende des NAV-Virchow-Bundes, Dr. Dirk Heinrich, die in der vergangenen Woche vorgestellte Studie zur Terminvergabe am Quartalsende. Die "Ärzte Zeitung" hatte in ihrer Freitagsausgabe darüber berichtet, dass Gesundheitsökonom Dr. Konrad Himmel von der Uni Hamburg und Dr. Udo Schneider vom Wissenschaftlichen Institut der Techniker Krankenkasse auf Basis von TK-Daten die Zahl neuer Behandlungsfälle in den letzten 14 Tagen eines Quartals, in den 14 Tagen davor und in den ersten 14 Tagen eines neuen Quartals ermittelt hatten. Herausgekommen war, dass die Vertragsärzte durchaus sensibel auf die Budgetierung reagieren und durch Leistungseinschränkungen zu vermeiden versuchen, umsonst oder zu stark abgestaffelten Punktwerten zu arbeiten.

"Die Studie verschleiert die wahren Probleme im Gesundheitswesen, weil sie nicht wissenschaftlich genug und von zu wenig Systemkenntnis getragen ist", kritisiert Heinrich. Dass gegen Ende des Quartals viele niedergelassene Ärzte aufgrund der Budgetierung weniger Termine vergeben können, sei seit Jahren bekannt. "Das hat nichts mit Schlechterstellung von gesetzlich Versicherten zu tun, sondern damit, dass Arztpraxen wirtschaftlich arbeiten müssen", betont der Chef des NAV-Virchow-Bundes. Wenn am Quartalsende die Einnahmen sinken würden, müssten Ärzte auch die Kosten senken – indem sie die Sprechzeiten einschränken. "Das kann im Übrigen auch nicht, wie fälschlicherweise immer angenommen wird, durch Privatpatienten kompensiert werden", unterstreicht Heinrich in einer Mittelung von Montag.

Insofern leiste die Studie keinen nennenswerten Erkenntnisgewinn. Zudem sei die Untersuchung nicht repräsentativ angelegt und sie ignoriere wichtige Effekte, etwa dass Facharzttermine auf Überweisung gegen Quartalsende zurückgehen, weil dann auch die überweisenden Hausärzte weniger Termine anbieten können.

Aufklärung hätte eine tiefergehende Analyse bringen können, ob, wie beispielsweise in Thüringen, bei ausreichendem Budget eine gleichförmige Patientenannahme über das ganze Quartal gewährleistet werden könne. "In Thüringen wird die hausärztliche Versorgung nämlich zu über 100 Prozent bezahlt", erklärt Heinrich.

Die einzige richtige "Therapie" aus Sicht der niedergelassenen Ärzte sei, die Budgetierung aufzuheben. Als erster Schritt müsse diese Entbudgetierung bei allen Leistungen der haus- und fachärztlichen Grundversorgung umgesetzt werden. (aze/eb)