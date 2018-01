Ärzte Zeitung online, 22.01.2018 1

Koalitionsverhandlungen am Start

SPD will "Ende der Zwei-Klassen-Medizin"

Nach dem knappen Abstimmungsergebnis pro GroKo-Verhandlung geht es nun darum, die auf dem SPD-Sonderparteitag angesprochenen "Nachbesserungen" in den Koalitionsvertrag reinzuverhandeln. KBV und Hartmannbund reagieren skeptisch.

Dankbar trotz des knappen Abstimmungsergebnisses: Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz verbeugt sich vor den Delegierten des SPD-Sonderparteitags in Bonn. © SvenSimon/ dpa/ picture-alliance

BERLIN. Das Wort "Bürgerversicherung kommt in dem zweiseitigen Beschlussantrag des SPD-Parteivorstandes an den Sonderparteitag von Sonntag nicht vor. Abgestimmt haben die 600 Delegierten plus die 45 Mitglieder des Vorstands über folgende Formulierung:

"Wir wollen das Ende der Zwei-Klassen-Medizin einleiten. Dazu muss sich die Versorgung nach dem Bedarf der Patientinnen und Patienten und nicht nach ihrem Versicherungsstatus richten. Hierzu sind eine gerechtere Honorarordnung, die derzeit erhebliche Fehlanreize setzt, sowie die Öffnung der GKV für Beamte geeignete Schritte."

Nahles bringt Bürgerversicherung wieder ins Spiel

Im Verlauf der Debatte am Sonntagnachmittag hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles angekündigt, dass man über Themen wie die Bürgerversicherung in den Koalitionsgesprächen verhandeln werde, "bis es quietscht".

Zusätzlich zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche will die SPD in den anstehenden Koalitionsverhandlungen die Aufhebung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und den Familiennachzug von Migranten auf die Tagesordnung setzen.

Das Abstimmungsergebnis von 362 zu 279 Stimmen bei einer Enthaltung und drei nicht abgegebenen Stimmen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wurde am Sonntag und Montagvormittag in den Medien als äußerst knapp bezeichnet. Zieht man die 45 Stimmen des Vorstands ab, haben lediglich 38 Delegierte mehr für den Beschlussantrag der Parteispitze gestimmt als dagegen.

Die Koalitionsverhandlungen sollen nun zügig abgeschlossen werden, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Volker Kauder geht von einem Termin in der ersten Märzwoche aus. Im Anschluss sollen die 440.000 Mitglieder der SPD über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in einer Mitgliederbefragung abstimmen.

"Gefährliche Experimente"

In einer ersten Reaktion auf die Ereignisse beim SPD-Sonderparteitag hat KBV-Chef Dr. Andreas Gassen vor "gefährlichen Experimenten" gewarnt. Das Beispiel England zeige aktuell sehr drastisch, wohin staatlich definierte Einheitsvergütungen und Bürgerversicherungen führen, teilte Gassen am Montagvormittag mit.

In Deutschland hätten alle Bürger unabhängig vom Versicherungsstatus Zugang zu neuesten medizinischen Verfahren. Es sei eine Zumutung für Ärzte und gesetzlich Versicherte, dass 10 bis 20 Prozent der ärztlichen Leistungen aufgrund des Budgetdeckels nicht vergütet würden, so Gassen. Dies auszugleichen wäre angesichts der guten Kassenlage ohne Beitragserhöhungen möglich.

"Fehlsteuerung liegt im Honorarsystem der GKV"

Der Vorsitzende des Hartmannbundes, Dr. Klaus Reinhardt, appellierte mit Blick auf den gestrigen Parteitagsbeschluss an die SPD, sich nicht länger in der Jagd auf das „Phantom Zwei-Klassen-Medizin“ aufzureiben. Dies diffamiere nicht nur alle im System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) tätigen Akteure, sondern verstelle den Blick für wirklich sinnvolle und längst überfällige Reformen des Gesundheitssystems.

Der von der SPD erhobene Forderung nach einer einheitlichen Gebührenordnung erteilte Reinhardt in einer Mitteilung des Hartmannbundes eine klare Absage. Ein solcher Schritt wäre unter rechtlichen und ordnungspolitischen Gesichtspunkten inakzeptabel. Nicht die PKV, sondern die gesetzliche Krankenversicherung sei der Auslöser von langen Wartezeiten für Patienten am Quartalsende. Sie sei damit verantwortlich für vermeintliche Klassenunterschiede zwischen privater und gesetzlicher Versicherung, so Reinhardt. Die Ursachen für unterschiedliche Entwicklungen bei der Terminvergabe lägen „maßgeblich im Honorarsystem der GKV implementierte Fehlsteuerungen“.

„Die pauschalierte Bezahlung ärztlicher Leistungen in Quartalen unter dem Deckel eines begrenzten Budgets generiert unnötige Patientenkontakte und führt nicht nur gegen Ende des Quartals zu Terminengpässen“, sagte Reinhardt der „Ärzte Zeitung“. Abhelfen könne eine Umstellung auf zum Beispiel halbjährliche Abrechnung.

vfa lobt Sondierungsergebnisse

Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) griff in einer Stellungnahme am Montag nochmals die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen von Union und SPD vom 12. Januar auf. Es sei ein großer Schritt in die Zukunft, dass die drei beteiligten Parteien die steuerliche Forschungsförderung in Deutschland einführen wollten, sagte vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer. (af)

